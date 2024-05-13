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Эль-Гаиш – Исмаили прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Тала Эль-Джаиш - Исмаили прогноз telecomasia.net
Тала Эль-Джаиш Тала Эль-Джаиш
Премьер-лига Египет 14 мая 2024, 12:00 Тала Эль-Джаиш - Исмаили
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Египет,
Исмаили Исмаили
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Тала Эль-Джаиш
Коэф.: 2.49
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Во вторник, 14 мая. в матче 23-го тура Премьер-лиги Египта Эль-Гаиш дома сыграет против Исмаили. Начало матча в 18:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Эль-Гаиш

Эль-Гаиш, который в минувшем сезоне до самого финиша боролся за выживание в Премьер-лиге, добился очень большого прогресса в текущем сезоне. На данный момент эта команда из столицы Египта Каира занимает девятое место с отрывом от зоны вылета в 12 очков. Так что ничего уже Эль-Гаиш не угрожает.

Однако в последних матчах Эль-Гаиш преимущественно разочаровывал. В предыдущем матче он проиграл Керамика Клеопатра 1:2, а до было поражения от Аль-Масри 0:2 и ничья с Модерн Фьюче 0:0.

Исмаили

Исмаили в 22 матчах набрал 25 очков и подходит к матчу против Эль-Гаиш на 12-м месте. Правда, их точно обгонит Замалек, который набрал на два очка меньше, но сыграл лишь 15 матчей из-за участия в Кубке Конфедераций КАФ. От зоны вылета Исмаили оторвался 9 очков, но еще совсем недавно их положение было значительно хуже.

В двух предыдущих матчах Исмаили набрал очень важные 6 очков, переиграв двух аутсайдеров Премьер-лиги Египта. Сначала Исмаили выиграл 2:0 у Фарко, а после этого обыграл Эль-Дахлея 1:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 6-м туре текущего сезона Эль-Гаиш обыграл Исмаили со счетом 3:2.
  • Эль-Гаиш не проигрывает этому сопернику в 7 матчах подряд. Последняя победа Исмаили была еще в 2020 году.

Прогноз на матч Эль-Гаиш – Исмаили

Исмаили находится в хорошей форме, но Эль-Гаиш сильно играет именно в домашних матчах. Моя ставка – победа хозяев.

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