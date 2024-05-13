Скандальный форвард Манчестер Юнайтед останется в Ла Лиге на следующий сезон
Новости футбола Сегодня, 15:01
Aitor Alcalde/Getty Images
Скандальный нападающий Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд, который играет за Хетафе на правах аренды, скорее всего, останется в этом испанском клубе и на следующий сезон.
Об этом в комментарии Marca рассказал президент Хетафе Анхель Торрес.
"Мэйсон Гринвуд хочет остаться с нами в Хетафе еще на год, и мы согласны. Я могу сказать, что на 90% уверен, что Мейсон останется с нами на сезон-2024/25".
В 30 матчах Ла Лиги за Хетафе Гринвуд отличился 8 голами и 6 ассистами.
Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему форварду со стороны Реала, Барселоны, Атлетико и Ювентуса.
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