Экс-игрок Баварии призвал мюнхенский клуб продать Кейна

Бавария в бытность нападающего Харри Кейна превратилась в мем в глазах болельщиков, так как после перехода англичанина из Тоттенхэма, который славится тем, что не выигрывает трофеи, впервые за более чем 10 лет без побед остался сам мюнхенский клуб. Это и оставляет экс-игроков «рекордмайстер» недовольными.

Так, бывший опорник Баварии и Ливерпуля Дитмар Хаманн поставил вопрос, а стало ли лучше мюнхенской команде с подписанием Кейна: