Экс-игрок Баварии призвал мюнхенский клуб продать Кейна
Бавария в бытность нападающего Харри Кейна превратилась в мем в глазах болельщиков, так как после перехода англичанина из Тоттенхэма, который славится тем, что не выигрывает трофеи, впервые за более чем 10 лет без побед остался сам мюнхенский клуб. Это и оставляет экс-игроков «рекордмайстер» недовольными.
Так, бывший опорник Баварии и Ливерпуля Дитмар Хаманн поставил вопрос, а стало ли лучше мюнхенской команде с подписанием Кейна:
«В клубных офисах я бы, безусловно, поставил вопрос: будет ли им лучше иметь 100 миллионов евро на счетах, а Харри вернуть в Британию? Бавария забила больше голов без Кейна в прошлом сезоне, чем с ним. Он тоже далеко недешевый и стоил 100 миллионов евро. Было бы ли им на самом деле лучше, если бы на вершине был Матийс Тель? Сколько титулов он выиграл?
Бавария хорошо сыграла с Арсеналом в четвертьфинале Лиги чемпионов, а Харри было еле заметно. Его было еле заметно против Реала: у него был шанс сделать счёт 2:0, а он попадает в боковую сетку. Потом он уходит с поля на 80-ой минуте через проблемы со спиной. Честно говоря, я Баварии не завидую», – сказал Хаманн, выступая на Sky 90.