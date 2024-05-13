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Экс-игрок Баварии призвал мюнхенский клуб продать Кейна

Новости футбола Сегодня, 14:24
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Экс-игрок Баварии призвал мюнхенский клуб продать Кейна Экс-игрок Баварии призвал мюнхенский клуб продать Кейна

Бавария в бытность нападающего Харри Кейна превратилась в мем в глазах болельщиков, так как после перехода англичанина из Тоттенхэма, который славится тем, что не выигрывает трофеи, впервые за более чем 10 лет без побед остался сам мюнхенский клуб. Это и оставляет экс-игроков «рекордмайстер» недовольными.

Так, бывший опорник Баварии и Ливерпуля Дитмар Хаманн поставил вопрос, а стало ли лучше мюнхенской команде с подписанием Кейна:

«В клубных офисах я бы, безусловно, поставил вопрос: будет ли им лучше иметь 100 миллионов евро на счетах, а Харри вернуть в Британию? Бавария забила больше голов без Кейна в прошлом сезоне, чем с ним. Он тоже далеко недешевый и стоил 100 миллионов евро. Было бы ли им на самом деле лучше, если бы на вершине был Матийс Тель? Сколько титулов он выиграл?

Бавария хорошо сыграла с Арсеналом в четвертьфинале Лиги чемпионов, а Харри было еле заметно. Его было еле заметно против Реала: у него был шанс сделать счёт 2:0, а он попадает в боковую сетку. Потом он уходит с поля на 80-ой минуте через проблемы со спиной. Честно говоря, я Баварии не завидую», – сказал Хаманн, выступая на Sky 90.

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