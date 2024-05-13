Казахстан – Латвия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Латвия Коэф.: 1.54 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

На Чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана сыграет против Латвии во вторник, 14 мая, матч начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Казахстан

Сборная Казахстана очень удачно начала нынешний Чемпионат Мира. Они одержали убедительную победу над Францией со счетом 3:1. Однако, уже на следующий день казахи разгромно проиграли Словакии 2:6. Казахстан нет игроков, которые выступают в Национальной хоккейные лиге, большая часть играют в Континентальной хоккейной лиге. Казахстан один из аутсайдеров и претендентов на вылет в низший дивизион и победа в первой игре очень сильно поможет в этом деле.

Латвия

Латвийцы очень удачно начали Чемпионат Мира в Чехии. Они одержали две победы в двух матчах. В матче-открытии Латвия обыграла сборную Польши в овертайме со счетом 5:4. Уже на следующий день, 12 мая, они сыграли против Франции, эта игра также завершилась победой латвийцев и также в овертайме - 3:2. Первая тройка нападения Латвии очень хорошо начала этот турнир и в первый двух матчах набрала десять очков.

Напомню, что Латвия является действующим бронзовым призером Чемпионатов мира. В прошлом году они обыграли США 4:3 в матче за третье место. На эту форму они привезли только одного игрока из Национальной хоккейной лиги - голкипера Элвиса Мерзликинса. Сейчас латвийцы идут на втором месте в своей группе. В их активе четыре очка после двух матчей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последней очной игре между Латвией и Казахстаном, победу одержали латвийцы. Тот матч завершился со счетом 7:0.

Латвия не проигрывает в основное время в 9 из последних 10 матчей. Кроме этого, латвийцы забивают более 2 шайб в 7 из последних 10 матчей.

Казахстан, в свою очередь, пропускает более двух шайб в 7 из последних 8 матчей.

Казахстан – Латвия прогноз

Латвия очевидный фавориты этой игры. Несмотря на победу в первой игре, Казахстан проиграл чуть более сильной Словакии. Га моему мнению, латвийцы не сильно уступают словакам в силе. Моя ставка - победа Латвии с коэффициентом 1,54.

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