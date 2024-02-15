Атлетико – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 17 февраля

Прогноз на матч Тотал меньше 3,0 Коэф.: 1.66 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Субботний игровой день испанской Ла Лиги откроет матч в Мадриде, где Атлетико сыграет с Лас-Пальмасом. Чего ждать от этого противостояния? Предлагаем прогноз на этот поединок от экспертов Dailysports.

Атлетико Мадрид

Команда Диего Симеоне ведёт борьбу за путёвку в Лигу чемпионов, но не более. Ни о каком чемпионстве речь уже, конечно же, не идёт, ведь отставание от мадридского Реала составляет 13-ть очков. В последнем матче Ла Лиги "матрасники" уступили на выезде со счётом 0:1 Севилье, а ранее сыграли вничью 1:1 со "сливочными" в мадридском дерби. Впереди у Атлетико матчи против миланского Интера в плей-офф Лиги чемпионов, однако в преддверии выезда в Милан предстоит сыграть с Лас-Пальмасом. Отметим, что в родных стенах «матрасники» играю очень успешно и являются лидерами Ла Лиги по набранным очкам на своём поле. В 12-ти играх у Атлетико 11-ть побед и один ничейный результат.

Лас-Пальмас

Врядли кто-то верил в то, что Лас-Пальмас настолько удачно будет выступать в текущем сезоне. Клуб только вернулся в элитный дивизион и, казалось, будет вновь бороться за выживание. А по факту команда Хавьера Пимьенты идёт на высокой восьмой строчке и банально доигрывает сезон, решив все свои вопросы. От зоны вылета "Unión Deportiva" отделяет целых 15-ть очков. При этом Лас-Пальмас не сбавляет обороты и продолжает набирать очки. К примеру, в прошлом туре Лас-Пальмас обыграл дома Валенсию со счётом 2:0. Эта победа стала третьей в крайних пяти турах Ла Лиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Лас-Пальмас обыграл мадридский Атлетико в первом круге со счётом 2:1, хотя перед этим в трёх играх сильнее были «матрасники»

В 5-ти поединках на поле Атлетико Лас-Пальмас выиграл лишь однажды при 4-х поражениях

Атлетико – Лас-Пальмас прогноз

В последних очных поединках этих команд неизменно проходит ставка на «Тотал больше 2.5». Считаем, что на этот раз матч не будет столь щедрым на голы. Предлагаем взять здесь «Тотал меньше 3.0» с коэффициентом 1.66.

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