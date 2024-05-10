Полузащитник Манчестер Юнайтед получил травму и пропустит следующий матч

Английский полузащитник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт получил травму и не готовится к следующей игре.

Наставник Красных дьяволов сообщил, что 25-летний игрок не будет доступен в игре против Арсенала, которая состоится в воскресенье, 12 мая. Кроме этого, крайний защитник Люк Шоу также не может восстановиться к этой встрече и пропустит ее.

Напомним, что Мейсон Маунт 5 июля 2023 года перешел в Манчестер Юнайтед, подписав с клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 55 млн фунтов, еще пять млн предусмотрено в виде бонусов в случае достижения определенных условий.

К слову, уверенности в себе, главному тренеру Манчестер Юнайтед Эрику тен Хагу, не занимать. Специалист на фоне неуверенных результатов команды сталкивается с постоянной критикой прессы и фанатов, но нидерландца, как кажется, это не беспокоит никоим образом.

Тренер призывает боссов Ман Юнайтед к здравому смыслу при принятии решения относительно его будущего.