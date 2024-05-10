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Тен Хаг взывает боссов Ман Юнайтед к здравому рассудку при принятии решения по его будущему

Новости футбола Сегодня, 09:13
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Тен Хаг взывает боссов Ман Юнайтед к здравому рассудку при принятии решения по его будущему Тен Хаг взывает боссов Ман Юнайтед к здравому рассудку при принятии решения по его будущему

Уверенности в себе главному тренеру Манчестер Юнайтед Эрику тен Хагу не занимать. Специалист на фоне неуверенных результатов команды сталкивается с постоянной критикой прессы и фанатов, но нидерландца, как кажется, это не беспокоит никоим образом.

Тен Хаг постоянно говорит о намерениях выиграть Кубок Англии, но журналисты припомнили ему момент, когда в 2016 году его соотечественник Луи ван Гаал был уволен из команды, несмотря на завоеванный трофей. Когда специалиста спросили о том, беспокоит ли его данный прецедент, он ответил:

«Нет, я думаю, что у них (владельцев) есть здравый смысл. Они понимают, что когда у вас 32 разные задние линии, когда вы теряете восемь центральных защитников, когда мы видим, что у нас нет левого защитника, они знают, что это негативно скажется на результатах.

Но мы все еще боремся, и это важный финал Кубка Англии. Мы все еще там, это может стать главным событием сезона, но мы знаем, почему мы не справляемся. Я реалист, я вижу это, я анализирую, и ни одна команда не будет выступать с такими травмами», – цитирует тен Хага Daily Mail.

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