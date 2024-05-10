Тен Хаг взывает боссов Ман Юнайтед к здравому рассудку при принятии решения по его будущему

Уверенности в себе главному тренеру Манчестер Юнайтед Эрику тен Хагу не занимать. Специалист на фоне неуверенных результатов команды сталкивается с постоянной критикой прессы и фанатов, но нидерландца, как кажется, это не беспокоит никоим образом.

Тен Хаг постоянно говорит о намерениях выиграть Кубок Англии, но журналисты припомнили ему момент, когда в 2016 году его соотечественник Луи ван Гаал был уволен из команды, несмотря на завоеванный трофей. Когда специалиста спросили о том, беспокоит ли его данный прецедент, он ответил: