Девятая ракетка мира вылетела на старте турнира WTA1000 в Риме

Девятая ракетка мира Онс Жабер провела первый матч на турнире WTA1000 в Риме. Ее соперницей стала американка София Кенин (58 ракетка мира).

Для теннисистки из Туниса эта встреча стала заключительной на Мастерс Рима. Она проиграла в первом сете со счетом 5:7, однако прекрасно провела второй сет. Жабер разгромила соперницу 6:2. Казалось, сейчас Онс уже не отпустит своего, но Кенин смогла собраться после провального второго сета и забрать третий - 6:4.

Таким образом, очень сенсационно, девятая ракетка мира Онс Жабер вылетает в первом раунде турнира WTA1000 в Риме. Её соперница, София Кенин, сыграет против победительницы пары Шрамкова/Бултер.

2023: Sabalenka

2024: Jabeur@SofiaKenin scores another big upset in Rome by defeating the No. 8 seed 7-5, 2-6, 6-4!#IBI24 pic.twitter.com/8tSFcejuwl — wta (@WTA) May 10, 2024

WTA1000. Турнир в Риме. 1/32 финала

Жабер - Кенин - 1:2 (5:7, 6:2, 6:2, 4:6)