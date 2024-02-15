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Манчестер Сити – Челси прогноз и ставки на матч 17 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Манчестер Сити - Челси прогноз
Манчестер Сити Манчестер Сити
Премьер-лига Англия 17 фев 2024, 12:30 Манчестер Сити - Челси
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Англия, Manchester, Этихад
Челси Челси
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1,0)
Коэф.: 1.6
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Центральный матч 25-го тура Английской Премьер-Лиги будет сыгран в субботу на "Этихад Стэдиум", где Манчестер Сити примет лондонский Челси. Чего ждать от этого противостояния? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиола провела выдающийся прошлый сезон, впервые выиграв Лигу чемпионов. Разумеется, аппетит приходит во время еды и "горожане" мечтают повторить прошлогодний успех и выиграть не только АПЛ, к чему уже многие привыкли, но и главный еврокубок. Посреди недели "Сити" стартовали в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв со счётом 3:1 на выезде крепкий датский Копенгаген.

Перед этим в чемпионате команда Пепа Гвардиолы дома со счётом 2:0 обыграла Эвертон. На текущий момент "Сити" занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, уступая Ливерпулю два очка. При этом у "горожан" есть игра в запасе, так что по потерянным очкам лидирует в чемпионате как раз Манчестер Сити.

Челси

Лондонский клуб провалил прошлый сезон и всё никак не в состоянии вернуться на былой уровень. А ведь на усиление команды брошены сотни миллионов! Единственное, чем могут похвастаться "аристократы", так это выходом в финал Кубка Лиги и проходом Астон Виллы в Кубке Англии. В тот же момент в чемпионате "синие" занимают лишь десятую строчку, имея в активе 34 набранных очка.

О еврокубках в клубе уже предпочитают не говорить, так как очевидно, что отыграть отставание от пятой строчки в 12 очков нереально. При всём этом Челси продолжает терять очки в матчах, где этого не ожидают. Как например, в домашней игре с Вулверхэмптоном (2:4). А вот Кристал Пэлас оказался "аристократам" по зубам (3:1). Интересно, что победные голы Челси забил уже в компенсированное время.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В последний раз Челси обыгрывал "горожан" в финале Лиги чемпионов в 2021-м году
  • После этого в шести поединках сильнее был Манчестер Сити и только в первом круге текущего чемпионата Челси удалось прервать эту победную серию, расписав ничью 4:4

Манчестер Сити – Челси прогноз

Не думаю, что у команды Пепа Гвардиолы в родных стенах возникнут проблемы в этом матче. Наша ставка здесь «Победа Манчестер Сити с форой (-1.0)» с коэффициентом 1.60.

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Прогноз на матч П1(-1,0)
Коэф.: 1.6
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