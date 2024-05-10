Звезда клуба Бундеслиги готовится стать преемником Крооса в Реале

Легенде мадридского Реала Тони Кроосу уже исполнилось 34 года и несмотря на то, что в стане «сливочных» на него и далее рассчитывают, королевскому клубу нужно позаботиться о его долгосрочной замене. И таковой может стать соотечественник Крооса.

Как считает SPORT BILD, большие шансы на то, чтобы занять место Тони в полузащите Реала является игрок Байера Флориан Виртц. Правда, трансфер не случится тут и сейчас. Согласно отчётам из Германии, «сливочные» намерены продлить контракт с Кроосом до 2025 года и уже после его окончания пригласить на его место Виртца.

Правда, Байер свою молодую звезду оценивает по достоинству и потребует за своего 21-летнего полузащитника сумму не менее, чем аж 150 миллионов евро.

Виртц также привлекает к себе интерес английских Манчестер Сити и Арсенала, сообщалось также о том, что за ним следит Бавария, но как вскоре стало известно, «рекордмайстер» отказался от трансфера полузащитника.