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Лопетеги может привести с собой в Вест Хэм двух бывших подопечных

Новости футбола Сегодня, 08:44
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Лопетеги может привести с собой в Вест Хэм двух бывших подопечных Лопетеги может привести с собой в Вест Хэм двух бывших подопечных

Испанский специалист Хулен Лопетеги уже одной ногой от того, чтобы сменить Дэвида Мойеса на посту главного тренера Вест Хэма. И хоть о назначении пока не оглашено официально, Лопетеги уже начал думать над трансферной кампанией.

Наставник не забывает о своих бывших подопечных, и как считаетTheSun, с собой в Вест Хэм Лопетеги готов привести двух игроков, с которыми он пересекался в Севилье. Это: Юссеф Ен-Несури и Маркос Акунья. Что интерес, с Ен-Несури Вест Хэм уже был связан полтора года назад, но тогда достичь договоренности не удалось.

Помимо этих двух исполнителей, 57-летний тренер также намерен увести у Реала нападающего Хоселу, который в минувшую среду принес «сливочным» путевку в финал Лиги чемпионов.

34-летний футболист находится в аренде у Эспаньола, и уже сообщалось, что этим летом он может перейти на постоянную основу.

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