Тоттенхэм – Вулверхэмптон прогноз и ставки на матч 17 февраля

Прогноз на матч П2(+1,5) Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В субботу вечером в Лондоне на арене "Тоттенхэм Хотспур" местные "шпоры" сыграют с Вулверхэмптоном. Удастся ли Тоттенхэму взять максимум очков при поддержке родных трибун? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Тоттенхэм

Команда Анге Постекоглу в конце осени проиграла четыре матча кряду в чемпионате Англии, чем сильно ухудшила своё положение в борьбе за путёвки в Лигу чемпионов. Впрочем, вскоре "шпоры" смогли вернуться на победный путь и сейчас занимают четвёртую строчку, опережая Астон Виллу на одно очко. В рамках предыдущего тура Тоттенхэм дома принимал Брайтон и оформил победу со счётом 2:1. Гости первыми забили уже на 17-й минуте, однако после перерыва "шпорам" удалось переломить ход поединка и вырвать победу на 90+6 минуте. Беспроигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ теперь насчитывает пять поединков.

Вулверхэмптон

«Волки» пусть и с большими проблемами, но сохранили за собой место в элитном дивизионе по итогам прошлого сезона. Однако начавшаяся распродажа игроков, а потом и уход главного тренера, дали немало поводов для разговоров о том, что грядущий сезон будет не менее трудным. Стоит отдать должное Гари О`Нилу, который сменил на тренерском мостике Лопетеги, ведь «волки» после 24-х туров занимают 11-ю строчку в турнирной таблице. На минувших выходных Вулверхэмптон дома принимал Брентфорд и уступил со счётом 0:2. Это поражение стало для «волков» уже вторым в крайних трёх турах премьер-лиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Вулверхэмптон обыграл «шпор» в первом круге со счётом 2:1

Эта победа стала для «волков» третьей над Тоттенхэмом в пяти последних поединках

Лишь в одном поединке АПЛ с участием этих команд из семи последних прошла ставка на «Тотал больше 2.5»

Тоттенхэм – Вулверхэмптон прогноз

У букмекеров Тоттенхэм идёт явным фаворитом. На победу «шпор» дают коэффициент в пределах 1.60. С другой стороны, «волки» традиционно очень непростой соперник для лондонцев и здесь очень неплохо выглядит ставка «Победа Вулверхэмптона с форой (+1,5)» с коэффициентом 1.63.

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