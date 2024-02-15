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Ноттингем Форест – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 17 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Ноттингем Форрест - Вест Хэм прогноз
Ноттингем Форрест Ноттингем Форрест
Премьер-лига Англия 17 фев 2024, 10:00 Ноттингем Форрест - Вест Хэм
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Англия, Nottingham, City Ground, Nottingham
Вест Хэм Вест Хэм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.91
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В предстоящую субботу в рамках 25-го тура Английской Премьер-Лиги Ноттингем Форест при поддержке родных трибун "Сити Граунд" сыграет с Вест Хэмом. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Ноттингем Форест

Команда Нуну Эшпириту Санту ведёт отчаянную борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. В активе "лесников" после 24-х сыгранных поединков всего 21 набранное очко. От зоны вылета «красных» отделяет всего два балла. Пожалуй, похвастаться Ноттингем Форест может лишь результатами в Кубке Англии, где они не так давно прошли в 1/8 финала, обыграв в серии пенальти Бристоль Сити. А вот в чемпионате в последнее время положительные результаты являются большой редкостью. Так, в рамках предыдущего тура "лесники" принимали дома Ньюкасл и уступили со счётом 2:3. Это поражение продлило безвыигрышную серию "Фореста" до 4-х поединков.

Вест Хэм

«Молотобойцам» вылет из элиты английского футбола не грозит, однако и до еврокубковой зоны Вест Хэм уже не дотянется. Отставание от Астон Виллы, которая занимает пятую строчку, составляет 10 очков. Стоит признать, что команда Дэвида Мойеса сейчас находится в глубоком кризисе. Если раньше хотя бы удавалось цепляться за очки, играя вничью, то в последних двух турах «молотобойцы» потерпели разгромные поражения. Сначала на «Олд Траффорд» Вест Хэм проиграл МЮ со счётом 0:3, а на минувших выходных в лондонском дерби уступил 0:6 «канонирам». В итоге вот уже в пяти матчах АПЛ кряду команда Мойеса не в состоянии выиграть.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Вест Хэм обыграл «Лесников» в родных стенах со счётом 3:2
  • Эта победа стала второй кряду, хотя перед этим дважды сильнее был «Форест»
  • В 4-х поединках этих команд из пяти последних проходила ставка на «Тотал больше 2.5»

Ноттингем Форест – Вест Хэм прогноз

Считаем, что предстоящий матч тоже получится результативным. Последние результаты говорят нам о проблемах в обороне у каждой из команд, так что наша ставка «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1,91.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.91
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