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Бёрнли – Арсенал прогноз и ставки на матч 17 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Бернли - Арсенал прогноз
Бернли Бернли
Премьер-лига Англия 17 фев 2024, 10:00 Бернли - Арсенал
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Англия, Burnley, Терф Мур
Арсенал Арсенал
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.65
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Один из поединков 25-го тура английской Премьер-Лиги будет сыгран в субботу на арене "Тёрф Мур", где местный Бёрнли примет лондонский Арсенал. Удастся ли "канонирам" оформить очередную победу? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Бёрнли

Команда Венсана Компани с большим трудом берут очки в текущем сезоне и рискуют свалиться в Чемпионшип. На текущий момент "бордовые" занимают вторую строчку с конца турнирной таблицы - в 24-х турах Бёрнли набрал всего 13-ть очков. Это на семь пунктов меньше, чем у идущего в безопасной зоне Лутона.

На минувших выходных подопечные Венсана Компани проводили выездной матч против лидера АПЛ Ливерпуля, в котором уступили со счётом 1:3. В первом тайме "бордовые", пропустив мяч, смогли отыграться на 45-й минуте, однако два точных удара Диаса и Нуньеса принесли победу "красным". Это поражение продлило безвыигрышную серию Бёрнли в чемпионате до шести поединков.

Арсенал

Команда Микеля Артеты подходит к матчу против Бёрнли в отличном настроении, ведь их победная серия в чемпионате Англии насчитывает уже четыре поединка. В позапрошлом туре "канониры" в Лондоне обыграли Ливерпуль со счётом 3:1, а на минувших выходных Арсенал в дерби деклассировал Вест Хэм.

В воротах "молотобойцев" подопечные Микеля Артеты расписались шесть раз, свои сохранив на замке. На текущий момент «канониры» занимают в турнирной таблице АПЛ третью строчку, имея в активе 52 набранных очка. Это столько же, сколько у Манчестер Сити и на два пункта меньше, чем у Ливерпуля. Отметим, что после серии осечек в выездных матчах столичная команда оформила победы в двух выездах кряду.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Арсенал обыграл «бордовых» со счётом 3:1
  • Лишь в одном матче этих команд из десяти последних на поле Бёрнли прошла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • Бернли последний раз обыгрывал Арсенал на своём поле в 2008 году, с тех пор в восьми встречах уступив пять раз

Бёрнли – Арсенал прогноз

Как видим, на «Тёрф Мур» команды редко демонстрировали яркий футбол, однако сейчас слабо верится в то, что «бордовым» удастся остановить атаку Арсенала. Наша ставка «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.65.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.65
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