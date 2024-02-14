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Лион – Ницца прогноз и ставки на матч 16 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Лион - Ницца прогноз
Лион Лион
Лига 1 Франция 16 фев 2024, 15:00 Лион - Ницца
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- : -
Франция, Lyon, Групама
Ницца Ницца
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.94
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22-й тур чемпионата Франции откроет поединок на "Парк Олимпик Лионне", где местный Лион сыграет с Ниццей. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов нашего сайта.

Лион

Команда Пьера Сейджа проводит очень слабый сезон и на текущий момент занимает место во второй половине турнирной таблицы Лиги 1. Впрочем, в последних матчах чемпионата результаты команды заметно улучшились. В предыдущем туре "ткачи" на выезде со счётом 2:1 обыграли Монпелье, хотя пропустили первыми в середине первого тайма. Эта победа стала второй подряд в Лиге 1 и третьей в крайних пяти поединках чемпионата. Девять набранных очков позволили оторваться от зоны вылета на три пункта. Кроме этого «олимпийцы» в кубке прошли Лилль. Отметим, что Лион непривычно слабо играет в родных стенах. В 11-ти поединках "львы" набрали только 12 очков.

Ницца

«Орлята», в свою очередь, длительное время противостояли ПСЖ, однако, судя по всему, проиграли борьбу за чемпионство. Всему виной ряд неудачных поединков, один из которых состоялся на минувших выходных. Команда Франческо Фариоли принимала дома Монако и уступила со счётом 2:3. Туром ранее были потеряны очки в противостоянии с Брестом (0:0), а в середине января Ницца проиграла Ренну (0:2). В итоге на текущий момент «гимнасты» по-прежнему занимают вторую строчку, однако теперь уступают ПСЖ 11 очков, а Монако опережают всего на один балл. Не получаются у Ниццы в последнее время и выездные игры. В рамках Лиги 1 «орлята» не могут выиграть вдали от дома вот уже в пяти матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды сыграли вничью 0:0 в первом круге, хотя перед этим в трёх поединках из пяти проходила ставка на «Обе забьют» и в двух случаях «Тотал больше 3.5»
  • Для Лиона «орлята» очень неудобный соперник в домашних матчах, ведь они выиграли только две игры из пяти последних при таком же количестве поражений

Лион – Ницца прогноз

Нас ждёт весьма интересное противостояние, в котором трудно отдать кому-то преимущество. Ницца занимает вторую строчку, тогда как «ткачи» ведут борьбу за выживание. Однако, на данном этапе у Лиона лучше показатели, так что предлагаем здесь ставку «Победа Лиона с форой (0)» с коэффициентом 1.94.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.94
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