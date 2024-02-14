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Интер – Салернитана прогноз и ставки на матч 16 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Интер М - Салернитана прогноз
Интер М Интер М
Серия А Италия 16 фев 2024, 15:00 Интер М - Салернитана
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Италия, Milano, Джузеппе Меацца
Салернитана Салернитана
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 1.55
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В пятницу 16 февраля один из поединков 25-го тура чемпионата Италии состоится в Милане, где на "Джузеппе Меацца" Интер примет Салернитану. Возникнут ли проблемы у лидера чемпионата в этом противостоянии? Предлагаем прогноз на матч от экспертов Dailysports.

Интер

Миланский клуб на следующей неделе стартует в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с мадридским Атлетико. Надо отдать должное команде Симоне Индзаги, которая максимально уделила внимание Серии А во время паузы еврокубков и обеспечила себе серьёзный гандикап в борьбе за чемпионство. На текущий момент "змеи" имеют в активе 60 очков и это на семь пунктов больше, чем у туринского Ювентуса. При этом у миланской команды ещё и игра в запасе есть. На минувших выходных Интер на выезде разобрался с Ромой, оформив победу со счётом 4:2. Эта победа стала уже седьмой кряду во всех турнирах. При этом обыграны на данном отрезке были также Ювентус (1:0), Фиорентина (1:0), Наполи (1:0) и Лацио (3:0). Победы над двумя последними соперниками позволили "чёрно-синим" поднять Суперкубок Италии над головой.

Салернитана

«Морские коньки» в зимнее трансферное окно усилились сразу девятью новыми игроками, однако пока должного эффекта от прилива свежей крови Салернитана не почувствовала. Команда Фабио Ливерани всё также является худшей командой Серии А, которая по праву занимает место в подвале турнирной таблицы. В 24-х турах «гранатовые» смогли обыграть лишь Верону на выезде и, каким-то чудом, Лацио в родных стенах. В рамках предыдущего тура Салернитана принимала дома Эмполи и проиграла со счётом 1:3. Это поражение стало уже 4-м в крайних 5-ти поединках, а отставание от спасительной зоны увеличилось до семи очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге «морские коньки» проиграли домашний матч Интеру со счётом 0:4
  • Интер обыграл Салернитану в 4-х поединках из 5-ти предыдущих, причём при 16-ти забитых мячах не пропустил ни разу

Интер – Салернитана прогноз

Надеюсь вы обратили внимание на последние результаты Интера, а особенно на уровень обыгранных соперников. На фоне таких топ-оппонентов «Морские коньки» выглядят лёгкой прогулкой. Если Интер отнесётся к матчу со всей ответственностью, то проблем у команды Симоне Индзаги не возникнет. Наша ставка «Победа Интера с форой (-1.5)» с коэффициентом 1.55.

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Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 1.55
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