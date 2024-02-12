Болонья – Фиорентина прогноз и ставки на матч 14 февраля

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.71 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В перенесённом поединке 21-го тура итальянской Серии А Болонья на "Ренато Даль Ара" примет Фиорентину из Флоренции. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Болонья

На минувших выходных команда Тьяго Мотты принимала на своём поле Лечче и оформила уверенную победу со счётом 4:0. При этом нельзя сказать, что "красно-синие" играли на голову выше соперника. Столь крупная победа стала залогом очень хорошей реализации опасных моментов. Благодаря двум кряду победам в чемпионате "борзые" поднялись на пятую строчку в турнирной таблице. От идущей на четвёртой позиции Аталанты подопечных Тьяго Мотты отделяет лишь три очка. Нельзя не напомнить, что «красно-синие» очень хорошо играют домашние матчи и являются лидером Серии А по набранным очкам в родных стенах. В 12-ти поединках у Болоньи 9-ть побед и всего одно поражение.

Фиорентина

«Фиалки», в свою очередь, также разгромили Фрозиноне на выходных со счётом 5:1. К концу первого тайма команда Винченцо Итальяно оформила комфортное преимущество в три мяча и довести матч до итоговой победы стало лишь делом техники. Этот результат позволил прервать серию из четырёх поединков без побед в Серии А. На текущий момент «фиалки» занимают седьмую строчку в турнирной таблице, уступая Болонье два балла. Отметим, что подопечные Винченцо Итальяно довольно уверенно играют выездные игры. В 11-ти матчах у них четыре победы при двух ничьих.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Фиорентина обыграла «красно-синих» в домашнем матче со счётом 2:1

В начале 2024 года команды не выявили сильнейшего в четвертьфинальном поединке Кубка Италии (0:0) и судьба путёвки решилась в серии пенальти

Лишь в одном матче этих команд из пяти последних в Серии А не прошла ставка на «Тотал больше 2.5»

Болонья – Фиорентина прогноз

У букмекеров явным фаворитом идёт Болонья, традиционно сильно играющая дома в текущем сезоне. Тем не менее, нас ждёт противостояние команд, ведущих борьбу за еврокубки, так что лучшим вариантом для ставки будет «Победа Болоньи с форой (0)» с коэффициентом 1.71.

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