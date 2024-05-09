Вингер Атлетика Бильбао отпугнул клубы АПЛ своими требованиями

Два английских клуба были заинтересованы в услугах вингера Атлетика Бильбао Нико Уильямса. Но, кажется, игрок так и останется в испанском чемпионате.

Челси и Астон Вилла были готовы выполнить финансовые требования басков, которые заключались в клаусуле в 50 миллионов евро, но согласно 90min, клубы не устроили требования самого игрока. В Бильбао Уильямс получает зарплату в 200 тысяч евро в неделю, а в Англии он хочет получать больше.

Именно это и побудило Челси и Астон Виллу отказаться от его трансфера, так как финансовые требования игрока являются невыполнимыми для клубов. Тем более, если брать с точки зрения тех составов, которые у команд уже есть, то на «Стэмфорд Бридж» позиция Уильямса уже укомплектована.

«Виллианы» же намеревались подписать вингера минувшим летом, но не смогли согласовать сделку и в итоге оформили трансфер Муссы Диаби из леверкузенского Байера.