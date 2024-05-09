Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего молодого игрока

Премьер-лига назвала восьмерых претендентов на звание лучшего молодого футболиста в сезоне 2023-24.

Болельщики могут отдать свой голос за игрока, который по их мнению, был лучшим в этом розыгрыше АПЛ. Среди претендентов: Фил Фоден (Манчестер Сити), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Коул Палмер (Челси), Алесандр Исак (Ньюкасл Юнайтед), Коби Майну (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Уильям Салиба (Арсенал) и Дестини Удоджи (Тоттенхэм).

Болельщики будут иметь время до понедельника, 1 3 мая, чтобы отдать свой голос. После этого, голоса фанов будут объединены вместе с голосами экспертов. В субботу, 18 мая, Премьер-лига объявит лучшего молодого игрока Премьер-лиги в сезоне 2023-24.

Свой голос вы можете отдать на официальном сайте Премьер-лиги по ссылке.

🔵 Foden

🔵 Haaland

🏁 Isak

👹 Mainoo

🔷 Palmer

🔴 Saka

🔴 Saliba

⚪️ Udogie



The #RisingStars team debate the @Hublot Young Player of the Season nominees! Watch the full episode and cast your vote now ⬇️ — Premier League (@premierleague) May 9, 2024

Напомним, что в прошлом году лучшим признали нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда.