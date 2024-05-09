Известно, во сколько Манчестер Юнайтед обойдется отставка тен Хага

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг – один из главных претендентов на то, чтобы летом попрощаться со своей должностью, но для того, чтобы отправить нидерландца и его штаб в отставку «манкунианцам» придётся раскошелиться.

Так, как сообщает Football Insider, прощание с тен Хагом и его ассистентами обойдётся Манчестер Юнайтед в более чем 10 миллионов фунтов. Но, если отставка случится перед 30 июня, то тогда эти деньги будут включены в финансовый фейр-плей и на эту сумму уменшится финансовый резерв «манкунианцев» для трансферов.

Пока что сэр Джим Рэтклифф и INEOS в настоящее время оценивают возможности тен Хага по управлению клубом после того, как им перешел спортивный контроль на «Олд Траффорд», но сообщается, что вероятным преемником нидерландца станет главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.