Ман Юнайтед определил замену тен Хагу. Известно, когда её огласят официально

На фоне дорогостоящих трансферов игру Манчестер Юнайтед под руководством Эрика тен Хага в нынешнем сезоне нельзя назвать идеальной. «Манкунианцы» не вышли из группы Лиги чемпионов и рискуют вообще остаться без еврокубков. И именно нидерландский наставник может за это поплатиться.

Многое указывает на то, что тен Хаг будет уволен по окончанию сезона, а издание Foot Mercato считает, что его преемником в Манчестер Юнайтед станет главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Пока что между сторонами нет чёткого консенсуса, но переговоры проходят быстро, и сделка может быть заключена в течение нескольких следующих недель.

Кандидатура наставника «трёх львов» является желанной для спортивного директораINEOSДэйва Брейлсфорда и босса «манкунианцев» сэра Джима Рэтклиффа. Огласить о назначении Саутгейта в Манчестер Юнайтед могут после окончания чемпионата Европы.