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Известно, могут ли уволить Энрике из ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 05:18
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Известно, могут ли уволить Энрике из ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов Известно, могут ли уволить Энрике из ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов

После неудач в Лиге чемпионов ПСЖ неотменно увольнял тренеров, и, казалось, что после неудачи в полуфинале с дортмундской Боруссией такая участь может настигнуть и нынешнего наставника парижан Луиса Энрике.

Но, в клубе со столицы Франции довольны работой специалиста, и как сообщает ESPN, Энрике продолжит руководить действиями ПСЖ в следующем сезоне. Правда, задача выиграть первый Кубок европейских чемпионов утруднится с отходом Килиана Мбаппе, но испанцу не впервой отпускать лидеров, ведь минувшим летом он попрощался с Неймаром и Марко Вератти.

Специалист, которому 8 мая исполнилось 54 года, является любимчиком фанатов и в ближайшее время он может сесть за стол переговоров с ПСЖ по новому соглашению. Последнего как раз таки не хочет Барселона, которая намерена вернуть Энрике в Каталонию.

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ПСЖ Лига 1 Франция
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