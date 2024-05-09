Известно, могут ли уволить Энрике из ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов

После неудач в Лиге чемпионов ПСЖ неотменно увольнял тренеров, и, казалось, что после неудачи в полуфинале с дортмундской Боруссией такая участь может настигнуть и нынешнего наставника парижан Луиса Энрике.

Но, в клубе со столицы Франции довольны работой специалиста, и как сообщает ESPN, Энрике продолжит руководить действиями ПСЖ в следующем сезоне. Правда, задача выиграть первый Кубок европейских чемпионов утруднится с отходом Килиана Мбаппе, но испанцу не впервой отпускать лидеров, ведь минувшим летом он попрощался с Неймаром и Марко Вератти.

Специалист, которому 8 мая исполнилось 54 года, является любимчиком фанатов и в ближайшее время он может сесть за стол переговоров с ПСЖ по новому соглашению. Последнего как раз таки не хочет Барселона, которая намерена вернуть Энрике в Каталонию.