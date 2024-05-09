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Экс-защитник Атлетико может вернуться в Европу сразу же после переезда в Саудовскую Аравию

Новости футбола Сегодня, 04:04
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Экс-защитник Атлетико может вернуться в Европу сразу же после переезда в Саудовскую Аравию Экс-защитник Атлетико может вернуться в Европу сразу же после переезда в Саудовскую Аравию

Только в прошлое трансферное окно защитник Марселя Ренан Лоди перебрался в саудовский Аль-Хиляль, но, кажется, его заработки на Ближнем Востоке могут закончиться уже летом.

Клуб готов к тому, чтобы выслушать предложения по 26-летнему левому защитнику, и как сообщает Руди Галетти, если в Аль-Хиляль поступит хорошее предложение, то клуб сделает его оценку и сможет отпустить игрока.

После переезда в Саудовскую Аравию экс-защитник мадридского Атлетико сыграл в восьми матчах Аль-Хиляля, причем во всех них вышел в стартовом составе и суммарно отыграл 604 минуты без результативных действий. Ближневосточному клубу трансфер 26-летнего бразильца обошелся в 23 миллиона евро.

Это на два с половиной миллиона евро больше, чем за Лоди отдал Марсель летом 2023 года.

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Аль-Хиляль Про-лига Саудовская Аравия
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