Рекорд нынешнего формата. Полузащитник Реала в седьмой раз вышел в финал Лиги Чемпионов

Полузащитник Реал Мадрида Тони Кроос уже в седьмой раз в своей карьере выходит в финал Лиги Чемпионов УЕФА.

Как сообщает MadrisXtra, для нынешнего формата турнира - это абсолютный рекорд. Напомним, что вместе с Баварией Мюнхен он играл в финалах сезона 2011/12 и 2012/13, а с Реал Мадридом - в сезонах 2015/16, 2016/17, 2017/18 и 2021/22.

Напомним, что на 88-й и 90+1 минутах Хоселу оформил дубль и принес Реалу невероятную волевую победу. Мадрид побеждает по сумме двух матчей 4:3 и выходит в финал Лиги Чемпионов УЕФА, где сыграет против Боруссии Дортмунд.

Однако, ни главный тренер Баварии Мюнхен, ни центральный защитник - остались недовольны качеством судейства в этой игре. По мнению футболиста, у него украли гол.

К слову, в составе победителей самые высокие оценки получили Винисиус и автор дубля Хоселу, неплохой матч провел Тони Кроос.