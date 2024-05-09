Нападающий Барселоны заинтересовал собой близко тридцати клубов с разных лиг

Только недавно бразильский форвард Витор Роке перешел в стан каталонской Барселоне, как «блаугране» уже сейчас приходиться отбиваться от трансферных запросов по 19-летнему игроку, которые завалили клубные офисы.

Как сообщает As, на столе у каталонского клуба примерно тридцать трансферных запросов от разных клубов, причем не только на постоянный переход. Есть также коллективы, которые готовы арендовать 19-летнего нападающего.

Но, не все запросы являются официальными, некоторые же ставят за цель просто собрать информацию по Роке. Сообщается, что форвардом, среди прочего, интересуются Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Челси.

Среди клубов из-за пределов Англии можно назвать Наполи и Ниццу. Барселона же приоритетным вариантом считает аренду, чтобы Роке смог пройти акклиматизацию в европейском футболе. Но, его окружение хотело бы остаться в Каталонии.