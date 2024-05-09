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Клуб Бундеслиги определил ценник на трансферную цель Ливерпуля

Новости футбола Сегодня, 05:48
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Клуб Бундеслиги определил ценник на трансферную цель Ливерпуля Клуб Бундеслиги определил ценник на трансферную цель Ливерпуля

Чуть ли не стратегической задачей для Ливерпуля в летнее трансферное окно будет усиление линии обороны, и «скаузеры» уже начали прорабатывать соответствующие варианты.

Так, мерсисайдский клуб все ещё интересуется центральным защитником Айнтрахта Виллианом Пачо, хоть, как уточняет Флориан Плеттенберг, «красные» все ещё не вышли на немецкий клуб с официальным предложением.

Но, уже известна цена, за которую Айнтрахт готов отпустить своего игрока, и она колеблется в районе от 50 до 60 миллионов евро. Этому, в том числе, способствует контракт до 2028 года, который имеет эквадорец со своим клубом.

Напомним, что летом Ливерпуль может столкнуться со значительным оттоком игроков линии обороны, и, среди прочего, команду могут покинуть два центральных защитника: Жоэль Матип и Вирджил ван Дейк, хоть по последнему решение будет принимать новый главный тренер команды Арне Слот.

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