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ПСЖ – Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 14 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
ПСЖ - Реал Сосьедад прогноз
ПСЖ ПСЖ
Лига Чемпионов 14 фев 2024, 15:00 ПСЖ - Реал Сосьедад
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Международные, Paris, Парк де Пренс
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Обзор Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа ПСЖ
Коэф.: 1.7
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Один из поединков стадии 1/8 финала Лиги чемпионов будет сыгран в Париже, где на "Парк де Пренс" ПСЖ примет Реал Сосьдедад. Предлагаем прогноз на это противостояние от экспертов Dailysports.

ПСЖ

Команда Луиса Энрике волей жребия попала в очень непростую группу. Неожиданные поражения от Ньюкасла и Милана поставили парижский клуб к краю пропасти, однако парижане смогли с честью выйти из ситуации. Набрав одинаковое количество очков с "россонери" ПСЖ обошёл Милан по дополнительным показателям.

Всё очень даже хорошо складывается у подопечных Луиса Энрике в родном чемпионате. На минувших выходных дома был обыгран Лилль (3:1), а вместе с осечкой Ниццы отрыв от ближайшего преследователя увеличился до 11 очков. Отметим, что именно Ницца в начале октября нанесла единственное поражение парижанам в этом розыгрыше Лиги 1. В текущем году у «красно-синих» всего одна ничья в восьми поединках во всех турнирах.

Реал Сосьедад

В прошлом году команда Иманоля Альгуасиля выстрелила в чемпионате Испании и заняла четвёртую строчку вслед за топ-тройкой Ла Лиги. Очевидно, что баски сделали ставку на Лигу чемпионов, где выиграли свою группу, обогнав Интер, Бенфику и Зальцбург.

А вот на чемпионат Испании сил уже не всегда хватало и это чётко видно по текущему месту в турнирной таблице. «Бело-голубые» на минувших выходных принимали Осасуну и уступили со счётом 0:1. Этот результат продлил безвыигрышную серию басков до трёх матчей в Ла Лиге. На текущий момент коллектив Иманоля Альгуасиля идёт лишь на седьмом месте, имея отставание от топ-4 в 11 пунктов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Раннее команды не играли между собой, однако Реал Сосьедад ужепротивостоял французам в 1/8 финала Лиги чемпионов. В сезоне 2003/2004 Лион дважды обыграл «бело-синих» со счётом 1:0
  • У парижан 11-ть противостояний против команд из Испании и в последние годы это не сулит им ничего хорошего. Всего один проход при пяти вылетах. С другой стороны, противостояли тогда ПСЖ топовые Реал и Барселона.

ПСЖ – Реал Сосьедад прогноз

Команда ЛуисаЭнрике набрала чертовски хороший ход в чемпионате. Остановить ПСЖ баскам будет очень непросто, даже учитывая ответный матч в Сан-Себастьяне. Считаем, что дома ПСЖ выиграет и наша ставка «Победа ПСЖ» с коэффициентом 1.70.

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Прогноз на матч Победа ПСЖ
Коэф.: 1.7
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