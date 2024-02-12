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Лейпциг – Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 13 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
РБ Лейпциг - Реал Мадрид прогноз
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Лига Чемпионов 13 фев 2024, 15:00 РБ Лейпциг - Реал Мадрид
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Международные, Leipzig, Ред Булл Арена Лейпциг
Реал Мадрид Реал Мадрид
Обзор Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.65
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Один из поединков стадии 1/8 финала Лиги чемпионов будет сыгран на "Ред Булл Арене", где местный Лейпциг примет мадридский Реал. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Лейпциг

У команды Марко Розе не возникло проблем на групповой стадии. Дать бой "Сити" немцы не смогли, проиграв в двух поединках, однако Янг Бойз и Црвена Звезда остались далеко позади в турнирной таблице. А вот в Бундеслиге у "быков" не всё складывается удачно. К первому матчу против "сливочных" Ред Булл подходит, потеряв очки в выездном противостоянии с Аугсбургом (2:2). После паузы в чемпионате "быки" обыграли лишь Унион в недавнем поединке, тогда как уступили Айнтрахту, Баеру и Штутгарту. Всё это привело к тому, что команда Марко Розе свалилась на пятую строчку и отстаёт от дортмундской Боруссии уже на три очка.

Реал Мадрид

Команда Карло Анчелотти прошла групповой этап Лиги чемпионов на одном дыхании, набрав 100% очков. Постепенно на своё законное место "сливочные" возвращаются и в Ла Лиге. В матче последнего тура Реал дома принимал сенсационную Жирону и разгромил каталонцев со счётом 4:0. Дубль на свой счёт записал Биллингем, а ещё по одному году в активе Винисиуса Джуниора и Родриго. Это позволило оторваться от преследователя уже на пять очков и со спокойной душой готовиться к старту плей-офф Лиги чемпионов. Отметим, что в последних пяти встречах "бланкос" потеряли очки только в домашней игре с мадридским Атлетико.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды встречались на групповой стадии Лиги чемпионов 2022/2023 и обменялись победами
  • На «Ред Булл Арене» матч завершился со счётом 3:2, тогда как в Мадриде «сливочные» сохранили ворота на замке - 2:0

Лейпциг – Реал Мадрид прогноз

Последние результаты Лейпцига не внушают уверенности перед играми с мадридским Реалом. Букмекеры в предстоящем поединке отдают преимущество команде Карло Анчелотти, оценивая вероятность победы испанцев коэффициентом 2.18. Считаем, что у Реала есть все шансы выиграть на «Ред Булл Арене», однако сыграем с подстраховкой. Наша ставка «Победа Реала с форой (0)» с коэффициентом 1.65

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.65
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