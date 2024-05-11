Последний абсолютный чемпион хэвивейта сделал свой прогноз на бой Фьюри и Усика

Уже через неделю, 18 мая на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, нас ожидает невероятное событие. На ринге встретятся Тайсон Фьюри, на кону будут стоять все пояса в тяжелом весе, и победитель получит звание абсолютного чемпиона мира.

В последний раз титул абсолютно чемпиона завоёвывал легендарный Леннокс Льюис. Тогда у него было три пояса, а именно IBF, WBA и WBC, в то время, как WBO еще не признавался основной организацией.

Тогда Льюис победил Эвандера Холифилда и между тем боем и предстоящим есть сходство. Как и Холифилд, Усик начал свою карьеру в тяжелом весе, а затем поднялся в весе. Между тем, Фьюри и Льюис являются тяжеловесами с большим опытом работы, оба весят около 250 фунтов.

Тогда в поединке за титул абсолютного чемпиона победил более крупный боксёр, и Льюис ожидает, что история повторится в это раз. Во время общения с talkSPORT он сказал:

«Я считаю, что у Тайсона Фьюри отличные качества: он высокий, умеет боксировать в обеих стойках и может идти вперед. Сейчас мне трудно победить более крупного парня, поэтому я всегда буду говорить, что у более крупного парня есть преимущество».

Большинство экспертов считают, что Фьюри будет сражаться на дистанции, если он надеется победить украинца. Но Льюис всё равно считает, что именно руку британца рефери поднимет в конце боя.

«Я думаю, что у Тайсона Фьюри есть шанс победить по очкам, но я не сбрасываю со счетов Усика», — добавил он. «Он должен использовать свои качества, он должен быть неуловимым и наносить джебы. Он должен делать так, как он знает. Он бывал в таких ситуациях раньше, боксировал с более мелкими парнями, ему просто нужно собрать все воедино».

Говоря об Усике Льюис сказал:

«Усик будет делать то, что он обычно делает. Он будет хорошо двигаться по рингу, он попытается вытащить Тайсона из его панциря. Ему понадобится пара раундов, потому что обоим парням понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть друг к другу. Понадобится как минимум четыре раунда, чтобы что-то началось. Кто первым нападет? Может быть, это будет Усик. Кто будет парнем, который будет наносить все удары и передвигаться? Усик будет, потому что ему нужно найти способ противостоять тяжеловесу ростом 6 футов 9 дюймов. Это первый раз, когда он выступает против тяжеловеса ростом 6 футов 9 дюймов».

Напомним, что 18 мая боксёр, которые победит в поединке станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе, но через две недели у него отберут этот титул.