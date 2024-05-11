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Бой двух тяжеловесов. Деррик Льюис - Родриго Насименту. Полный кард турнира UFC on ESPN 56

Новости MMA Сегодня, 05:51
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Бой двух тяжеловесов. Деррик Льюис - Родриго Насименту. Полный кард турнира UFC on ESPN 56 Фото: сайт UFC / Автор неизвестен

Предстоящей ночью в Сент-Луисе, США, состоится турнир UFC on ESPN 56.

Главным событием этого шоу станет 5-райндовый бой в тяжёлом весе (до 120,2 кг) между бывшим претендентом на титул американцем Дерриком Льюисом и бразильским проспектом Родриго Насименту.

Для обоих спортсменов это будет первый бой в этом году. Льюис последний раз выходил в октагон в ноябре против Жаилтона Алмейды. Тогда бой продился все пять раундов и решением судей победа была отдана Алмейде. До этого, наUFC 291, американец одержал уверенную победу над Маркосом Рожерио де Лима, нокаутировав его через 33 секунды после старта первого раунда.

Насименту в прошлом году дважды выходил в октагон и дважды побеждал. Последняя его победа была над Дон`Тейлом Мейзом в ноябре, а до этого он оказался сильнее Илира Латифи. Обе победы были по очкам. Последнее поражение бразильца вUFCбыло в октябре 2020 года, когда он был нокаутирован Крисом Докосом на 45-й секунде первого раунда.

Всего на предстоящем событии запланировано проведение двенадцати поединков и Dailysports подготовил для вас полный кард предстоящего турнира.

UFC on ESPN 56. Кард турнира

Основной кард

  • Деррик Льюис (27-12) – Родриго Насименту (11-1)
  • Хоакин Бакли (18-6) – Нурсултон Рузибоев (34-8-2)
  • Алонзо Менифилд (15-3-1) – Карлос Ульберг (9-1)
  • Диегу Феррейра (18-5) – Матеуш Ребецки (19-1)
  • Алекс Касерес (21-14) – Шон Вудсон (11-1-1)
  • Робелис Деспанье (5-0) – Валдо Кортес-Акоста (11-1)

Предварительный кард

  • Вячеслав Борщёв (7-3-1) – Чейз Хупер (13-3-1)
  • Терренс Маккинни (15-6) – Эстебан Рибович (12-1)
  • Табата Риччи (9-2) – Тиша Пеннингтон (13-6)
  • Трей Уотерс (8-1) – Билли Гофф (9-2)
  • Джейк Хадли (10-2) – Чарльз Джонсон (14-6)
  • Джей-Джей Олдрич (13-6) – Вероника Харди (8-4-1)

Начало боев предварительно карда запланировано на 22:00 по среднеевропейскому времени, а бойцы с основного карда выйдут на ринг не ранее 1:00.

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