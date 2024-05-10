Норвегия — Чехия прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Чехия больше 3,5 Коэф.: 1.61 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Сборная Чехии сыграет во втором матче Чемпионата мира против Норвегии. Игра состоится в субботу, 11 мая, начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени, эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Норвегия

Норвежцы будут вести борьбу за выживание в элитном дивизионе Чемпионата мира. Ну прошлом форуме Норвегия одержала две победы и набрала за групповой этап шесть очков и смогла остаться в элитном дивизионе. Более того, в одной из игр они выиграли сборную Канады в серии буллитов. Основная часть игроков сборной Норвегии состоит из игроков, выступающих в Финляндии и Швеции. Готовясь к турниру, норвежцы провели две игры против Латвии: одержали в одной игре победу 1:0, а в другой поиграли 0:8. К слову, наивысшим достижением Норвегии на Чемпионатах мира является четвертое место, которое они заняли в 1951 году.

Чехия

Страна-хозяйка нынешнего Чемпионата мира по хоккею. Последний раз они принимали турнир на своих аренах еще в 2015 году, тогда сборная Канады стала победительницей, в финале они разгромили Россию 6:1. На домашний чемпионат чехи привезли восемь хоккеистов, которые представляют Национальную хоккейную лигу. Точно можно выделить голкипера Питера Мразека, защитника Яна Рууту и Радко Гудаса.

В атаке будет много надежд на представителя Торонто Дэвида Кампфа и Онджей Палата из Нью-Джерси. Сборная Чехии является шестикратным Чемпионом мира. Однако, последний раз золотые награды чехи выигрывали еще в 2010 году, тогда они обыграли в финале Россию 2:1. На прошлом Чемпионате мира чехи заняли итоговое восьмое место.

Интересные факты и личные встречи

В последнем матче между Чехией и Норвегией, чехи одержали убедительную победу 2:0.

Норвегия не может забить чехам гол в трех из пяти последних игр.

Норвегия — Чехия Прогноз

Сборная Чехии фаворит этой игры против Норвегии. По моему мнению, они одержали убедительную победу над своими соперниками. Моя ставка - индивидуальный тотал чехов больше 3,5 с коэффициентом 1,61.

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