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Лейпциг — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года от Мартина Свободы

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
РБ Лейпциг - Реал Мадрид прогноз
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Лига Чемпионов 13 фев 2024, 15:00 РБ Лейпциг - Реал Мадрид
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Международные, Leipzig, Ред Булл Арена Лейпциг
Реал Мадрид Реал Мадрид
Обзор Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.68
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В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится поединок между Лейпцигом и мадридским Реалом. Встреча пройдет в Германии во вторник, 13 февраля. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени.

Лейпциг

После неплохого старта нынешнего сезона команда немного сдала в плане результатов и откатилась на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. 2024-й год начался для «быков» неудачно, однако после трех поражений подряд команда обыграла Унион и свела вничью поединок против Аугсбурга.

Интересно будет посмотреть, что сможет предложить команда Марко Розе грозному Реалу. К слову, кадровых проблем у Лейпцига нет. В лазарете только Амаду Хайдара, но его нельзя назвать игроком стартового состава.

Реал Мадрид

Реал уверенно идет к своему очередному титулу на внутренней арене. На минувших выходных подопечные Анчелотти на своем поле разобрались с главным конкурентом, Жироной, разгромив ее со счетом 4:0.

Отрыв от второй позиции теперь составляет пять пунктов. Хороший задел, который позволит сосредоточиться на дуэли с Лейпцигом за право сыграть в четвертьфинале главного еврокубка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Лейпциг забивал и пропускал абсолютно во всех матчах группового этапа.
  • Реал не проигрывает в основное время с сентября месяца.
  • Команды играли между собой в одной группе прошлой ЛЧ и обменялись домашними победами.

Лейпциг — Реал Мадрид Прогноз

Не думаю, что нынешний Лейпциг сможет всерьез побороться с Реалом за выход в четвертьфинал. Несомненно все решится в ответной игре, однако думаю гости попробуют добиться победы и на чужом поле. Ставить буду на победу испанцев с форой 0.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.68
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