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Промоутер Тайсона Фьюри прогнозирует лёгкую победу британца над Александром Усиком

Новости бокса Сегодня, 06:42
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Промоутер Тайсона Фьюри прогнозирует лёгкую победу британца над Александром Усиком Изображение: twitter.com/DareCasino / Автор неизвестен

Уже на следующих выходных состоится бой за титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе. На ринге встретятся обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри и чемпион по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик.

Многие известные личности уже сделали свои прогнозы на предстоящий бой. Также прокомментировал предстоящее событие и промоутер британца Фрэнк Уоррен.

По словам представителя Фьюри его подопечный покажет выступление, подобное его матчу-реваншу с Деонтеем Уайлдером в феврале 2020 года. Тогда британец побеждал в семи раундах, пока не отправил соперника в нокаут. Уоррен настаивает, что он не недооценивает Усика, а просто считает, что Фьюри будет слишком подготовлен и хорош для своего соперника на Kingdom Arena в Эр-Рияде.

Во время общения с talkSPORT Breakfast Уоррен сказал:

«Это лучшая форма, в которой я его видел.

Мысленно я знаю, и это самое главное, что он действительно готов к этому бою.

Усик побил всех британцев, с которыми выступал. Он победил Тони Беллью, остановил его, нокаутировал. Он дважды обыграл Эй-Джея. Итак, он привык общаться с большими парнями.

Эй Джей был гораздо более крупным парнем, но я думаю, что Тайсон — боксёр совершенно другого типа. Он может адаптироваться, и он действительно очень хороший мастер ринга. Я вижу, как он сможет остановить Усика, и я вижу, что это так и сработает.

Одна вещь об Усике: он не любит удары по корпусу. Это факт. И он немного жаловался по этому поводу рефери, и он всегда жалуется рефери.

Я думаю, это будет похоже на второй бой, который он [Фьюри] провел с Деонтеем Уайлдером, когда Тайсон получил пояс Деонтея Уайлдера и просто разбил его на части.

Я вижу, что он сделает то же самое здесь».

Ранее Турки Аль-Шейх заявил, что реванш между Тайсоном и украинцем запланирован на 12 или 13 октября 2024 года. В случае, если Фьюри и Усик одержат по одной победе после двух боев, им будет назначен третий бой после битвы Цыганского короля против своего соотечественника.

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