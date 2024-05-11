«Это заводит меня». Деонтей Уайлдер высказался о возможном бое с Энтони Джошуа

Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер планировали вместе выйти на ринг еще с 2017 года. С того момента они очень продолжительно пытались подписать договор о проведении боя и сумели договорится об этом лишь на март этого года.

Однако Уайлдер перед этим был побежден Джозефом Паркером, и вместо этого Эй-Джей встретился с Фрэнсисом Нганну. Напомним, что тогда британец одержал победу сокрушительным нокаутом.

В свою очередь американец собирается вернуться на ринг в бое против Чжилея Чжана, который пройдет 1 июня в Эр-Рияде в рамках турнира Queensberry-Matchroom 5 на 5. Напомним, что главным боем этого турнира станет встреча Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа.

Сам Джошуа заявил, что Турки Аль аш-Шейх – человек, который занимается организацией боксерских поединков в Саудовской Аравии хочет, чтобы он встретился с победителем этого боя на Уэмбли 20 или 21 сентрября.

Когда Уайлдера спросили, готов ли он сразится с Джошуа, во время общения с Sportsbook Review, он ответил:

«Да, черт возьми! Это заводит меня».

Напомним, что ранее Деонтей Уайлдер был чемпионом мира в тяжелом весе по версииWBC, победив канадца Бермейна Стиверна в 2015 году. Через пять лет чемпионский пояс у него отобрал действующий чемпион Тайсон Фьюри, который уже через неделю сразится за титул абсолютного чемпиона с Александром Усиком.