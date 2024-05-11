Главный тренер Челси не уверен в своём будущем и намекает на возможную отставку

В текущем сезоне Челси снова испытывает трудности в Премьер-лиге. За три матча до окончания розыгрыша «пенсионеры» занимают седьмую строчку турнирной таблицы и не претендуют на еврокубки следующего сезона.

В последних матчах Челси демонстрирует неплохие результаты и сумел переиграть Тоттенхэм и разгромить Вест Хэм, но им нельзя допускать ошибок, если они хотят побороться за место хотя бы в Лиге конференций.

Главный тренер «пенсионеров» осознает давление, которое на него оказывается. Перед предстоящим матчем с Ноттингем Форест его спросили, онстанется ли он в команде на следубщзий сезон. Его слова приводит talkSPORT:

«Послушайте, это не важно. Самое главное — продолжать работать, если мы все счастливы. Не только владельцы довольны нами, или мы со всей той организацией, которую клуб здесь строит, потому что из них мы все находимся под прицелом. Это может быть не первый случай, когда тренерский штаб в конце сезона решит не продолжать сотрудничество. Они могут сказать завтра, или может быть, я могу сказать: «Я хочу уйти». Решение должны принять две стороны. Потому что Челси недоволен – владельцы или спортивные директора».

Однако, несмотря на свои комментарии, Почеттино подчеркнул, что уже планирует следующую кампанию.

«Мы работаем вместе со спортивными директорами. Мы уже планируем предсезонный тур, чтобы начать предсезонку здесь. У нас было несколько встреч, и мы работаем над организацией следующего сезона и, конечно же, работаем над будущим».

Напомним, что Почеттино работает с Челси с начала текущего сезона, когда сменил в тренерском кресле Грэма Поттера.