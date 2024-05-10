Вильярреал – Севилья прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.58 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

11 мая свою встречу в рамках Ла Лиги проведут Вильярреал – Севилья. Читайте прогноз от экспертов Dailysports на страницах нашего ресурса.

Вильярреал

«Желтая субмарина» откровенно слабо провела первую половину чемпионата, поэтому идет только девятой в турнирной таблице, отставание от еврокубковой зоны составляет 7 очков, отыграть такое за четыре тура можно только теоретически. В последнем туре Вильярреал потерял важные очки, когда уступил в гостях Сельте 2:3, игру сломало удаления Комесаньяса уже на 17-й минуте.

До упомянутой неудачи Вильярреал находился на серии из трех матчей без поражений, за тот период удалось набрать 7 очков. Команда хорошо смотрелась в еврокубках, но не смогла пройти в Лиге Европы Марсель.

Севилья

Слабый сезон выдала и Севилья, команда играла в Лиге Чемпионов, но финишировала последней в не самой мощной группе. Были проблемы и в чемпионате, но сейчас клубу не грозит вылет из элиты. «Белая Андалузия» идет 12-й в чемпионате, находясь на серии из пяти матчей без поражений (4 победы и одна ничья).

В последнем туре удалось обыграть на своем поле аутсайдера Гранаду со счетом 3:0, такая победа прибавила уверенности, но до зоны еврокубков 9 очков, так что не стоит даже о чем-то мечтать. Следующий сезон Севилья сможет сконцентрироваться на внутренней арене, других турниров не будет.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Матчи этих соперников проходят в упорной борьбе, так было и в первом круге, когда команды не смогли определить победителя – 1:1.

Вильярреал не впечатляет стабильностью на своем поле, 6 побед, 7 поражений и четыре ничьи.

Севилья не проигрывает в гостях уже четыре матча подряд, две победы и две ничьи.

Вильярреал – Севилья Прогноз

В таком противостоянии хозяева котируются фаворитами, хотя мы ждем интересной битвы сильных соперников. Игра наверняка пройдет на встречных курсах и может завершиться с любым исходом. Мы считаем приемлемой ставку на обмен забитыми мячами.

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