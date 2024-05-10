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США – Германия прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
США - Германия прогноз Фото: https://twitter.com/usahockey
США США
Чемпионат Мира 11 мая 2024, 13:20 США - Германия
Острава, Острава Арена
Германия Германия
Прогноз на матч Индивидуальный тотал США больше 3,5
Коэф.: 1.61
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Сборная США сыграет против Германии и второй игровой день на Чемпионате мира по хоккею. Матч состоится в субботу, 11 мая, и начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

США

Звездно-полосатые - одни из фаворитов на золотые награды на Чемпионате мира. Американцы привезли очень хороший состав на этот форум. Сразу 23 игрока играют в Национальной хоккейной лиге. В США хорошая вратарская линия: голкипер Детройта Алекс Лайон и Алекс Неделькович из Питтсбурга. В обороне точно выделю Люка Хьюза и Зака Веренски, а в атаке должны феерить Гудро, Коуфилд, Такчук и Зеграс.

Америка не выигрывала на Чемпионатах мира уже 64 года, последняя золотая награда была в 1960 году. На прошлом форуме они заняли четвертое место, сенсационно проиграв в матче за третье место Латвии 3:4 в овертайме. Во время подготовки к этому Чемпионату мира США обыграли Словакию со счетом 6:2.

Германия

Действующие вице-чемпионы Чемпионата мира. В прошлом году немцы дошли до финала соревнований, где проиграли Канаде со счетом 2:5. В общем, последние несколько лет Германия показывает неплохие результаты: шестое место в 2019 году, четвертое в 2021, седьмое в 2022 и второе в 2023. Также, в 2018 году Германия получила серебряные награды на Олимпийских играх, в финале они проиграли России 3:4.

На этот Чемпионат Мира привезли четырех представителей НХЛ. Выделю голкипера Грубаура, нападающего Нико Штурма и Джона-Джейсона Петерку. Во время подготовки к нынешнему турниру Германия провела два матча против Франции: раз выиграли 4:3 и проиграли 3:5.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • На прошлом Чемпионате мира сборная США и Германии сыграли в полуфинале. Тогда немцы обыграли Звездных 4:3 в овертайме.
  • Германия не проигрывает в основное время уже в семи матчах подряд. США не проигрывает в основное время в десяти последних матчах.
  • В последних семи из десяти матчей, американцы пропускают два или меньше голов за игру.

Прогноз на матч США – Германия

Сборная США фаворит этой игры и фаворит этого турнира в целом. Они привезли очень хороший состав, который явно лучше сборной Германии. По моему мнению, американцы забросят несколько шайб в ворота немцев и одержат убедительную победу. Моя ставка - индивидуальный тотал США больше 3,5 с коэффициентом 1,61.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал США больше 3,5
Коэф.: 1.61
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