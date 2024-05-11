EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Новый тренер Ливерпуля сменит Клоппа не только в тренерском кресле, но и в его доме

Новый тренер Ливерпуля сменит Клоппа не только в тренерском кресле, но и в его доме

Новости футбола Сегодня, 03:37
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Новый тренер Ливерпуля сменит Клоппа не только в тренерском кресле, но и в его доме Фото: сайт Премьер-лиги / Автор неизвестен

В конце этого сезона Юрген Клопп покинет Ливерпуль после девяти лет невероятного пребывания в клубе. Под его руководством команда завоевала все возможные трофеи в Англии, а также побеждала в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

На данный момент официально неизвестно имя нового тренера команды, но с большей долей вероятности им станет Арне Слот.

Но стоит отметить, что нидерландец сменит Клоппа не только на посту главного тренера, но и станет новым владельцем его дома, сообщает Daily Mirror.

Особняк в Формби, Мерсисайд имеет семь спален, три гостиные, домашний кинотеатр, крытый бассейн и ландшафтный сад стоимостью£4 млн принадлежит Ливерпулю. Именно поэтому Клоппу придется освободить его по приходу нового тренера.

Ранее этот дом принадлежал бывшему тренеру Брендану Роджерсу, который его купил у легенды клуба Стивена Джеррарда. С 2015 года в нём живет Юрген Клопп со своей женой Уллой Сандрок.

Юрген Клопп уже заявлял, что не планирует работать ближайший год и хочет взять отдых. Пока точно неизвестно, где он планирует жить и отдыхать этот период, но теперь известно, что ему придется покинуть свой нынешний дом. Возможно он вместе с семьей переберется в свой предыдущий дом, где они ж или до поселения в особняке Ливерпуля. Тогда они жили в доме на одной из самых дорогих улиц Мерсисайда – Виктория-роуд, которую часто называют «улицей миллионеров».

Связанные команды и лиги
Ливерпуль Премьер-лига Англия
Популярные новости
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 17:04 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ Новости футбола Вчера, 14:06 СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости хоккея Вчера, 04:31 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должн сыграть в финале Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 03:34 Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должен сыграть в финале Лиги чемпионов
Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА Новости футбола 09 мая 2024, 17:16 Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА
Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола Новости футбола 09 мая 2024, 17:08 Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:37 Новый тренер Ливерпуля сменит Клоппа не только в тренерском кресле, но и в его доме Новости футбола Сегодня, 03:03 Топ-клубы Европы следят за 17-летним бразильским защитником Новости бокса Сегодня, 02:45 Последний абсолютный чемпион хэвивейта сделал свой прогноз на бой Фьюри и Усика Новости бейсбола Сегодня, 02:03 МЛБ регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости хоккея Сегодня, 01:46 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости баскетбола Сегодня, 01:34 Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка Новости хоккея Вчера, 17:04 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости футбола Вчера, 16:54 Лучший бомбардир и шестикратный чемпион Лиги 1. История Мбаппе в ПСЖ Новости тенниса Вчера, 16:19 Новак Джокович получил по голове бутылкой когда раздавал автографы. ВИДЕО Новости тенниса Вчера, 15:55 Сабаленко одержала волевую победу в первом матче турнира WTA1000 в Риме
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Йокогама Маринос – Аль-Айн прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Теннис Сегодня Хуберт Хуркач – Рафаэль Надаль прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Фулхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Мальорка – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Морока Свэллоуз – Стелленбош прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей Сегодня Польша – Латвия прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Вильярреал – Севилья прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Шахтер Донецк – Динамо Киев прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей Сегодня Норвегия — Чехия прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей Сегодня США – Германия прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года