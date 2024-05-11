Новый тренер Ливерпуля сменит Клоппа не только в тренерском кресле, но и в его доме

В конце этого сезона Юрген Клопп покинет Ливерпуль после девяти лет невероятного пребывания в клубе. Под его руководством команда завоевала все возможные трофеи в Англии, а также побеждала в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

На данный момент официально неизвестно имя нового тренера команды, но с большей долей вероятности им станет Арне Слот.

Но стоит отметить, что нидерландец сменит Клоппа не только на посту главного тренера, но и станет новым владельцем его дома, сообщает Daily Mirror.

Особняк в Формби, Мерсисайд имеет семь спален, три гостиные, домашний кинотеатр, крытый бассейн и ландшафтный сад стоимостью£4 млн принадлежит Ливерпулю. Именно поэтому Клоппу придется освободить его по приходу нового тренера.

Ранее этот дом принадлежал бывшему тренеру Брендану Роджерсу, который его купил у легенды клуба Стивена Джеррарда. С 2015 года в нём живет Юрген Клопп со своей женой Уллой Сандрок.

Юрген Клопп уже заявлял, что не планирует работать ближайший год и хочет взять отдых. Пока точно неизвестно, где он планирует жить и отдыхать этот период, но теперь известно, что ему придется покинуть свой нынешний дом. Возможно он вместе с семьей переберется в свой предыдущий дом, где они ж или до поселения в особняке Ливерпуля. Тогда они жили в доме на одной из самых дорогих улиц Мерсисайда – Виктория-роуд, которую часто называют «улицей миллионеров».