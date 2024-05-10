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Мальорка – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Мальорка - Лас-Пальмас прогноз Фото: https://www.laliga.com/ Автор неизвестен
Мальорка Мальорка
Ла Лига Испания 11 мая 2024, 08:00 Мальорка - Лас-Пальмас
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Испания, Palma, Визит Майорка Эстади
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.97
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Футбольный сезон близится к завершению в топ-чемпионатах клубы проводят последние встречи. 11 мая свой матч в Ла Лиге проведут Мальорка – Лас-Пальмас, прогноз на матч этих соперников составлен экспертами Dailysports.

Мальорка

В чемпионате Мальорка не выглядит опасной, так как занимает только 17-ю строчку. Пока большой угрозы вылета нет, так как отрыв от опасной зоны составляет 6 очков. В последнем туре команда уступила дома Атлетико со счетом 0:1, судьбу встречи решил гол в дебюте матча.

Форма Мальорки вызывает вопросы, не удается выиграть в пяти играх подряд, всего два набранных очка за этот период, хотя такой спад можно частично списать на сложный календарь. Главный матч сезона команда проиграла, ведь Мальорка играла в финале Кубка Испании, где уступила в серии пенальти Атлетику Бильбао.

Лас-Пальмас

В этом сезоне Лас-Пальмас хвалили, команда добивалась неплохих результатов, стала крепким середняком. Сейчас команда переживает большой спад, так как не побеждает в десяти встречах подряд, за этот период удалось набрать всего два балла. В последнем туре клуб потерпел очередное поражение, на этот раз от Реал Сосьедада в гостях – 0:2.

Из-за такой серии неудач Лас-Пальмас откатился на 14-ю строчку в чемпионате, хотя повода для волнения нет, так как отрыв от опасной зоны составляет целых 11 очков. Прописку в элите команда сохранит, однако, надо постараться хорошо завершить сезон, прервав свою серию неудач.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Очная встреча первого круга завершилась вничью – 1:1, что было справедливым исходом.
  • Дома Мальорка играет с переменным успехом, 5 побед, столько же поражений и 7 ничьих.
  • Лас-Пальмас не побеждает в гостях 6 встреч кряду, в четырех случаях все заканчивалось поражениями.

Мальорка – Лас-Пальмас Прогноз

Нас ожидает встреча не самых ярких команд, поэтому рекомендовать такой матч к просмотру мы не можем. Букмекеры считают фаворитом Мальорку фактором своего поля и плохой игрой Лас-Пальмас на выезде, да и уровень мотивации у островитян должен быть чуть выше, так как они ближе к опасной зоне. Рискнем здесь поставить на тотал меньше 2 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.97
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