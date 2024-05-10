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Главная Прогнозы Атлетик Бильбао – Осасуна прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Атлетик Бильбао – Осасуна прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Атлетик Бильбао - Осасуна прогноз Фото: https://www.athletic-club.eus/ Автор неизвестен
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Ла Лига Испания 11 мая 2024, 15:00 Атлетик Бильбао - Осасуна
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Испания, Bilbao, Сан Мамес Барриа
Осасуна Осасуна
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.81
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100$
БетВиннер 4.65
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В рамках 35 тура Примеры свою встречу проведут Атлетик Бильбао – Осасуна. Прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами Dailysports.

Атлетик Бильбао

Баски имели возможность выдать феноменальный сезон, команда выиграла Кубок Испании, а также вела борьбу за попадание в топ-4 Примеры. Почти лишил шансов на Лигу Чемпионов апрельский спад басков, они выдали серию из четырех встреч без поражений, за этот отрезок удалось набрать всего 4 очка.

В последнем туре Атлетик обыграл в гостях Хетафе со счетом 2:0, хотя это несильно что-то меняет, команда пятая в чемпионате, отставание от четвертого Атлетико 6 баллов, отыграть такое за четыре тура крайне сложно.

Осасуна

Памплонцы не смогли выдать мощный сезон, хоть и получили возможность сыграть в еврокубках, но сразу вылетели из квалификации Лиги конференций. В чемпионате тоже не удалось добиться значимых успехов, клуб только 13-й, хотя опасности вылета нет. Свой последний матч Осасуна проиграла дома Бетису со счетом 0:2, игру сломало удаление Монкайола уже на 26-й минуте, соперник легко воспользовался численным преимуществом.

Команда находится в плохой форме, ведь проиграла четыре матча подряд, в ином случае можно было бы даже за еврокубки побороться. Судя по всему, Осасуна просто доигрывает не самый успешный сезон.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Очная встреча первого круга завершилась со счетом 2:0 в пользу Атлетика.
  • Баски на своем поле уступили в чемпионате всего раз, при этом было 11 побед и пять ничьих.
  • Осасуна не впечатляет в гостях, 9 поражений, три ничьи и пять побед.

Атлетик Бильбао – Осасуна Прогноз

Баски в этой встрече фавориты, хотя Лига Чемпионов от них сильно отдалилась, нет большой мотивации и у футболистов Осасуны, команда не в лучшей форме и лениво доигрывает сезон. Ожидаем футбола с преимуществом хозяев поля, перспективно выглядит ставка на успех Атлетика с форой -1 гол.

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.81
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