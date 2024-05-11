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Топ-клубы Европы следят за 17-летним бразильским защитником

Новости футбола Сегодня, 03:03
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Топ-клубы Европы следят за 17-летним бразильским защитником Фото: CBF / Joilson Marconne

Интерес ведущих клубов Европы за молодыми талантами из Бразилии не прекратится никогда. Пока Реал Мадрид пытается заполучить Франко Мастантуоно из Ривер Плейта, другой игрок привлекает к себе внимание. Педро Лима выступает за Спорт Ресифи и за ним наблюдают представители Барселоны, Ювентуса Пари Сен-Жермен, несколько гигантов Премьер-лиги, а также Реал Мадрид, сообщаетFootballEspana.

В текущем сезоне на счету 17-летнего футболиста девятнадцать матчей за свою команду во втором дивизионе Бразилии, Серии B. За это время он уже забил два гола и столько же отдал результативных передач. Всего один раз он выходил на поле со скамейки запасных, а всё остальное время появлялся на поле со стартовых минут.

В одной из своих статей Diario AS прозвала его «наследник Кафу», но пока точно неизвестно, планирует ли какой-то из клубов предложить ему контракт.

Стоит отметить, что 16-летний правый защитник Реал Мадрида Хесус Фортеа считается одним из самых ярких талантов в стране, а 17-летний игрок Барселоны Эктор Форт в настоящее время ведет переговоры о новом контракте с каталонскими гигантами. В случае подписания ими Лимы, это может помешать развития молодых воспитанником клубов. Для этого командам нужно быть уверенными, что бразилец – именно тот игрок, которого они искали.

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