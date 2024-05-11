Детройт Сити - Финикс Райзинг прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.69 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков в рамках регулярного розыгрыша Чемпионшипа будет сыгран в воскресенье на арене "Киворт Стадиум", где местный Детройт Сити примет Финикс Райзинг. Предлагаем прогноз на матч от команды экспертов Dailysports.

Детройт Сити

"Ле Руж" занимают третье место в турнирной таблице Восточной Конференции. В семи поединках Детройт Сити оформил пять побед, проиграв лишь в одном случае. От первой строчки, которую занимает Чарльстон, команду Дэнни Дичио отделяет уже восемь очков, однако у Чарльстона на три сыгранных поединка больше.

В последнем матче Детройт сыграл вничью 0:0 с Лаудоном, а перед этим на выезде со счётом 0:2 уступил Питтсбургу. Отметим, что в родных стенах Детройт в трёх матчах взял максимум очков. В среду в рамках открытого Кубка США Детройт на выезде в серии пенальти прошёл Динамо Хьюстон.

Финикс Райзинг

Финикс занимает шесто место в турнирной таблице Западной Конференции, имея в активе 11 набранных очков. В 9-ти матчах команда Дэнни Стоуна оформила всего три победы, уступив при этом в 4-х случаях. От первого места, которое занимает Сакраменто Репаблик, Финикс Райзинг отделяет восемь очков.

В последнем туре Финикс как раз встречался дома с лидером Сакраменто Репаблик и сыграл вничью 1:1. В целом в пяти последних турах Финикс оформил две победы при таком же количестве ничьих и одном поражении. На выезде Финикс Райзинг в трёх поединках набрал только 4 очка. Добавим также, что в четверг Финикс Райзинг на выезде в дополнительное время обыграл Северную Каролину в Открытом Кубке США.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В сентябре 2023 года команды сыграли в рамках Чемпионшипа и Финикс разнёс соперника со счётом 5:0 в родных стенах

Детройт не проигрывает дома в пяти поединках, оформив на указанном отрезке четыре победы

Только в двух домашних матчах из семи с участием Детройта забивали обе команды

Детройт Сити - Финикс Райзинг прогноз

Букмекеры ожидаемо отдают небольшое преимущество Детройту, оценивая победу хозяев коэффициентом 2.37. Учитывая хорошую статистику в родных стенах предлагаем взять здесь «Победа Детройта с форой (0)» с коэффициентом 1.69.

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