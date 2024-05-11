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Наполи не хочет терять одного из своих лидеров и намерен продлить с ним контракт

Новости футбола Сегодня, 04:37
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Наполи не хочет терять одного из своих лидеров и намерен продлить с ним контракт Изображение: Sky Sports / Автор неизвестен

Один из лидеров Наполи Хвича Кварацхелия привлекает интерес многих европейских грандов. Ранее поступала информация, что им интересовался ряд клубов, среди которых были гранды Премьер-лиги, Барселона и Пари Сен-Жермен.

Но у президента Наполи Аурелио Де Лаурентиса другие планы на игрока. Он хочет убедить полузащитника остаться в команде и готов уже сейчас продлить с ним контракт, сообщает Фабрицио Романо. Согласно данным итальянского инсайдера, основной интерес к продлению договора с игроком заключается в возможном уходе другого лидера команды – Виктора Осимхена.

Наполи планирует в ближайшие недели продолжить переговоры по новому контракту, что в свою очередь может помочь избежать различных предложений от других клубов. В контракт Кварацхелии может быть добавлен пункт об освобождении. Также Наполи уже поступил с контрактом Виктора Осимхена.

Хвича Кварацхелия воспитанник грузинского клуба Динамо Тбилиси. После игр в ряде грузинских и российских клубов он перешел в Наполи в 2022 году за€11,5 млн. По данным статистического порталаTransfermarkt стоимость контракта игрока на данный момент составляет€80 млн. За два сезона картвелл провел 85 матчей в футболке Наполи, в которых забил 24 гола и отдал 21 результативную передачу.

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