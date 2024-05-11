Наполи не хочет терять одного из своих лидеров и намерен продлить с ним контракт
Один из лидеров Наполи Хвича Кварацхелия привлекает интерес многих европейских грандов. Ранее поступала информация, что им интересовался ряд клубов, среди которых были гранды Премьер-лиги, Барселона и Пари Сен-Жермен.
Но у президента Наполи Аурелио Де Лаурентиса другие планы на игрока. Он хочет убедить полузащитника остаться в команде и готов уже сейчас продлить с ним контракт, сообщает Фабрицио Романо. Согласно данным итальянского инсайдера, основной интерес к продлению договора с игроком заключается в возможном уходе другого лидера команды – Виктора Осимхена.
Наполи планирует в ближайшие недели продолжить переговоры по новому контракту, что в свою очередь может помочь избежать различных предложений от других клубов. В контракт Кварацхелии может быть добавлен пункт об освобождении. Также Наполи уже поступил с контрактом Виктора Осимхена.
Хвича Кварацхелия воспитанник грузинского клуба Динамо Тбилиси. После игр в ряде грузинских и российских клубов он перешел в Наполи в 2022 году за€11,5 млн. По данным статистического порталаTransfermarkt стоимость контракта игрока на данный момент составляет€80 млн. За два сезона картвелл провел 85 матчей в футболке Наполи, в которых забил 24 гола и отдал 21 результативную передачу.