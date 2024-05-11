Наполи не хочет терять одного из своих лидеров и намерен продлить с ним контракт

Один из лидеров Наполи Хвича Кварацхелия привлекает интерес многих европейских грандов. Ранее поступала информация, что им интересовался ряд клубов, среди которых были гранды Премьер-лиги, Барселона и Пари Сен-Жермен.

Но у президента Наполи Аурелио Де Лаурентиса другие планы на игрока. Он хочет убедить полузащитника остаться в команде и готов уже сейчас продлить с ним контракт, сообщает Фабрицио Романо. Согласно данным итальянского инсайдера, основной интерес к продлению договора с игроком заключается в возможном уходе другого лидера команды – Виктора Осимхена.

🚨🇬🇪 Napoli president De Laurentiis has no intention to sell Khvicha Kvaratskhelia this summer.



Despite interest from PL clubs and PSG, Napoli want to keep Kvara as Osimhen is expected to leave — PSG also keen.



↪️ Napoli will push to extend Kvara’s contract as soon as possible. pic.twitter.com/x4JiIxnDlc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2024

Наполи планирует в ближайшие недели продолжить переговоры по новому контракту, что в свою очередь может помочь избежать различных предложений от других клубов. В контракт Кварацхелии может быть добавлен пункт об освобождении. Также Наполи уже поступил с контрактом Виктора Осимхена.

🔵🇬🇪 More on Kvaratskhelia. Napoli’s plan is to advance on new contract talks in the next weeks to avoid any proposal from abroad.



In the new deal, release clause could also be negotiated — as Napoli did with Victor Osimhen.



De Laurentiis wants Kvara to stay this summer. pic.twitter.com/Wr7G2WJPzI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2024

Хвича Кварацхелия воспитанник грузинского клуба Динамо Тбилиси. После игр в ряде грузинских и российских клубов он перешел в Наполи в 2022 году за€11,5 млн. По данным статистического порталаTransfermarkt стоимость контракта игрока на данный момент составляет€80 млн. За два сезона картвелл провел 85 матчей в футболке Наполи, в которых забил 24 гола и отдал 21 результативную передачу.