В своём обращении Килиан Мбаппе не упомянул имена двух важных личностей Пари Сен-Жермен

Слухи о том, что Килиан Мбаппе покинет Пари Сен-Жермен по окончанию сезона не утихали продолжительное время. Но по этому поводу не было ни одного официально заявления. До вчерашнего дня.

Вчера сам звёздный нападающий опубликовал видео на своей странице в социальной сетиX, где сообщил о своём уходе.

Он лично поблагодарил клуб, болельщиков, товарищей по команде, которые у него были во время его пребывания в клубе, а также бывших тренеров команды, а именно Унаи Эмери, Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино и Кристофа Галтье, прежде чем поблагодарить нынешнего тренера Луиса Энрике. Упоминались также спортивные директора Леонардо и Луис Кампос.

Однако в своём обращении француз не назвал имена двух достаточно важных людей. Ими стали президент клуба Насера ​​Аль-Хелаифи и бывший спортивный директор Антеро Энрике.

По данным L'Equipe, Мбаппе не разговаривал с Аль-Хелаифи с февраля, и отношения между ними были глубоко натянутыми. Игрок не сообщил президент клуба, что планирует опубликовать прощальное заявление, хотя несколько ключевых фигур в клубе знали, в том числе спортивный директор Луис Кампос.

Ходят слухи, что между Мбаппе и катарским руководителем отношения настолько холодные, что они избегали друг друга в течение последних нескольких недель, чтобы их не заставляли здороваться.

Болельщики смогут попрощаться с Мбаппе и поблагодарить его за огромный вклад в команду в завтрашнем матче против Тулузы. Именно этот поединок станет последним для француза на «Парк де Пренс» в футболке чемпионов Франции.