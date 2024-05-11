EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола В своём обращении Килиан Мбаппе не упомянул имена двух важных личностей Пари Сен-Жермен

В своём обращении Килиан Мбаппе не упомянул имена двух важных личностей Пари Сен-Жермен

Новости футбола Сегодня, 06:09
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
В своём обращении Килиан Мбаппе не упомянул имена двух важных личностей Пари Сен-Жермен Фото с сайта football365.com / Автор неизвестен

Слухи о том, что Килиан Мбаппе покинет Пари Сен-Жермен по окончанию сезона не утихали продолжительное время. Но по этому поводу не было ни одного официально заявления. До вчерашнего дня.

Вчера сам звёздный нападающий опубликовал видео на своей странице в социальной сетиX, где сообщил о своём уходе.

Он лично поблагодарил клуб, болельщиков, товарищей по команде, которые у него были во время его пребывания в клубе, а также бывших тренеров команды, а именно Унаи Эмери, Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино и Кристофа Галтье, прежде чем поблагодарить нынешнего тренера Луиса Энрике. Упоминались также спортивные директора Леонардо и Луис Кампос.

Однако в своём обращении француз не назвал имена двух достаточно важных людей. Ими стали президент клуба Насера ​​Аль-Хелаифи и бывший спортивный директор Антеро Энрике.

По данным L'Equipe, Мбаппе не разговаривал с Аль-Хелаифи с февраля, и отношения между ними были глубоко натянутыми. Игрок не сообщил президент клуба, что планирует опубликовать прощальное заявление, хотя несколько ключевых фигур в клубе знали, в том числе спортивный директор Луис Кампос.

Ходят слухи, что между Мбаппе и катарским руководителем отношения настолько холодные, что они избегали друг друга в течение последних нескольких недель, чтобы их не заставляли здороваться.

Болельщики смогут попрощаться с Мбаппе и поблагодарить его за огромный вклад в команду в завтрашнем матче против Тулузы. Именно этот поединок станет последним для француза на «Парк де Пренс» в футболке чемпионов Франции.

Связанные команды и лиги
ПСЖ Лига 1 Франция
Популярные новости
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 17:04 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ Новости футбола Вчера, 14:06 СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости хоккея Вчера, 04:31 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должн сыграть в финале Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 03:34 Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должен сыграть в финале Лиги чемпионов
Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА Новости футбола 09 мая 2024, 17:16 Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА
Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола Новости футбола 09 мая 2024, 17:08 Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:26 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 37-го тура Новости тенниса Сегодня, 07:01 Без проблем не обошлось. Свентек с боем завоевывает путёвку в четвертый этап турнира WTA в Риме Новости бокса Сегодня, 06:42 Промоутер Тайсона Фьюри прогнозирует лёгкую победу британца над Александром Усиком Новости футбола Сегодня, 06:09 В своём обращении Килиан Мбаппе не упомянул имена двух важных личностей Пари Сен-Жермен Новости MMA Сегодня, 05:51 Бой двух тяжеловесов. Деррик Льюис - Родриго Насименту. Полный кард турнира UFC on ESPN 56 Новости футбола Сегодня, 05:24 Главный тренер Челси не уверен в своём будущем и намекает на возможную отставку Новости футбола Сегодня, 04:37 Наполи не хочет терять одного из своих лидеров и намерен продлить с ним контракт Новости бокса Сегодня, 04:11 «Это заводит меня». Деонтей Уайлдер высказался о возможном бое с Энтони Джошуа Новости футбола Сегодня, 03:37 Новый тренер Ливерпуля сменит Клоппа не только в тренерском кресле, но и в его доме Новости футбола Сегодня, 03:03 Топ-клубы Европы следят за 17-летним бразильским защитником
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Морока Свэллоуз – Стелленбош прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей Сегодня Польша – Латвия прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Вильярреал – Севилья прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Шахтер Донецк – Динамо Киев прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей Сегодня Норвегия — Чехия прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей Сегодня США – Германия прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Атлетик Бильбао – Осасуна прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Детройт Сити - Финикс Райзинг прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Мельбурн Виктори – Веллингтон Феникс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 Хоккей 12 мая 2024 Словакия — Казахстан прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года