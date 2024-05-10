Хави Симонс не будет играть за ПСЖ в следующем сезоне
Новости футбола Сегодня, 02:57
Фото: twitter.com/centregoals / Автор неизвестен
Нидерландский суперлаталант Хави Симонс, который успешно играет в аренде за РБ Лейпциг, покинет ПСЖ летом этого года.
Как сообщает RMC Sport, ПСЖ и РБ Лейпциг сейчас обсуждают условия полноценного перехода Хави Симонса в немецкий клуб. Помимо “быков”, Симонсом интересуются клубы английской Премьер-лиги.
Однако сам Симонс мечтает вернуться в Барселону, которая является клубом его детства. Каталонцы могут арендовать 21-летнего атакующего полузащитника, но выкупить контракт пока что не могут из-за финансовых проблем.
В 42 матчах за РБ Лейпциг в текущем сезоне на счету Хави Симонса 9 голов и 15 ассистов.
В минувшем сезоне Хави Симонс выступал на правах аренды за ПСВ.
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