Хави Симонс не будет играть за ПСЖ в следующем сезоне

Нидерландский суперлаталант Хави Симонс, который успешно играет в аренде за РБ Лейпциг, покинет ПСЖ летом этого года.

Как сообщает RMC Sport, ПСЖ и РБ Лейпциг сейчас обсуждают условия полноценного перехода Хави Симонса в немецкий клуб. Помимо “быков”, Симонсом интересуются клубы английской Премьер-лиги.

Однако сам Симонс мечтает вернуться в Барселону, которая является клубом его детства. Каталонцы могут арендовать 21-летнего атакующего полузащитника, но выкупить контракт пока что не могут из-за финансовых проблем.

В 42 матчах за РБ Лейпциг в текущем сезоне на счету Хави Симонса 9 голов и 15 ассистов.

В минувшем сезоне Хави Симонс выступал на правах аренды за ПСВ.