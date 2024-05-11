Новак Джокович – Алехандро Табило прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года
В рамках третьего круга престижного турнира свою встречу проведут Новак Джокович – Алехандро Табило. Прогноз на матч этих соперников составлен экспертами Dailysports.
Новак Джокович
«Ноле» пытается набрать форму перед главным грунтовым «мэйджором», возраст уже не позволяет играть сербу на всех топ-турнирах, но пока он способен показывать теннис высокого уровня. В Монте-Карло Джокович дошел до полуфинала, где уступил в трех сетах Рууду.
Турнир в Риме спортсмен начал со второго круга, где легко обыграл Корентена Муте – 6:3, 6:1, после матча, когда серб раздавал автографы, кто-то бросил в голову теннисисту бутылку с водой, удар был настолько сильным, что спортсмен даже присел от боли. Напомним, Джокович является первой ракеткой мира, поэтому всегда в центре внимания.
Алехандро Табило
Чилиец не так известен широкому кругу болельщиков, хотя в мировой классификации он занимает 32-ю строчку. В этом сезоне Табило даже выиграл два турнира, хотя это был челленджер во Франции на грунте, да и в Окленде состав участников не впечатлял. Как и многие южноамериканцы, чилиец проводит значительное количество матчей на грунте.
В Риме Табило тоже начал со второго круге, где обыграл немца Яна Ханфманна – 6:3, 7:6. Битва против легендарного серба значимое событие в карьере спортсмена, которому скоро исполнится 27 лет.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Ранее теннисисты между собой никогда не играли.
- В этом году Джокович провел 16 матчей, одержав 12 побед.
- Только на грунте Табило в текущем сезоне провел 18 игр, 12 из них удалось выиграть.
Новак Джокович – Алехандро Табило Прогноз
Букмекеры не ожидают особой интриги в этой паре, считая Джоковича безоговорочным фаворитом. Мы считаем, что Табило на своем коронном покрытии может оказать достойное сопротивление. Поставим на тотал больше 18,5 проведенных геймов.
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