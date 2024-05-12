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Барселона намерена подписать лидера Атлетика Бильбао

Новости футбола Сегодня, 16:07
Мартин Свобода эксперт Dailysports Мартин Свобода
Барселона намерена подписать лидера Атлетика Бильбао Фото: championat.com/ Автор неизвестен

Барселона уже начала предварительную работу перед летним трансферным окном. Каталонцы планируют приобрести вингера Атлетика из Бильбао Нико Уильямса, как сообщает Diario Sport.

Однако из-за финансовых ограничений в клубе из Каталонии приоритетом для них будет подписание опорного полузащитника летом, а затем уже Уильямса, чья цена составляет немного более 50 миллионов евро.

Отмечается, что Нико чувствует себя счастливым в Атлетике, но Барселона верит, что он захочет сделать следующий шаг в своей карьере. Уильямс является частью Атлетика с лета 2013 года, а его контракт действует до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Нико отличился 7 голами и 15 ассистами в 34 матчах за клуб. Его Атлетик еще сохраняет теоретические шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, но отставание от мадридского Атлетико сейчас составляет шесть очков.

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