EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола АПЛ борется с нелегальными трансляциями и грозит внушительными штрафами

АПЛ борется с нелегальными трансляциями и грозит внушительными штрафами

Новости футбола Сегодня, 15:40
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
АПЛ борется с нелегальными трансляциями и грозит внушительными штрафами Фото: sportbible.com/ Автор неизвестен

Фанаты, использующие незаконные способы просмотра матчей Премьер-лиги, могут столкнуться с огромными штрафами.

За последние годы стоимость доступа к футбольным матчам, включая Премьер-лигу и Лигу Чемпионов, значительно возросла. Различные платформы, такие как Sky Sports, TNT Sports, Amazon Prime и DAZN, борются за право показа крупных спортивных событий. В результате такого роста стоимости, фанаты обращаются к нелегальным потокам и устройствам, таким как IPTV, в надежде сэкономить деньги.

Однако власти Великобритании, включая Отдел полиции по борьбе с преступлениями в области интеллектуальной собственности (PIPCU), начали бороться с незаконной трансляцией премиум-контента. Нарушители могут быть оштрафованы на огромные суммы и даже получить тюремный срок до 10 лет.

Недавно выявленные случаи нарушения закона включают штрафы на сумму более 50 000 фунтов стерлингов. Зрители, подключающиеся к нелегальным трансляциям, могут столкнуться со штрафами в несколько тысяч фунтов.

Эксперты предупреждают, что использование нелегальных способов просмотра футбольных матчей является рискованным предприятием, с угрозой крупных штрафов, уголовного преследования и компрометации личных данных. С учетом доступности законных способов просмотра, выбор официальных каналов является более разумным и безопасным решением.

Связанные команды и лиги
Премьер-лига Англия
Популярные новости
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Сегодня, 14:52 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
ВИДЕО. Лионель Месси недоволен новыми правилами в МЛС и высказывает это на камеру Новости футбола Сегодня, 03:56 ВИДЕО. Лионель Месси недоволен новыми правилами в МЛС и высказывает это на камеру
СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ Новости футбола 10 мая 2024, 14:06 СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости хоккея 10 мая 2024, 04:31 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должн сыграть в финале Лиги чемпионов Новости футбола 10 мая 2024, 03:34 Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должен сыграть в финале Лиги чемпионов
Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА Новости футбола 09 мая 2024, 17:16 Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:07 Барселона намерена подписать лидера Атлетика Бильбао Новости футбола Сегодня, 15:58 "Большая победа". Артета прокомментировал успех Арсенала на Олд Тарффорд Новости футбола Сегодня, 15:40 АПЛ борется с нелегальными трансляциями и грозит внушительными штрафами Новости футбола Сегодня, 15:18 Голкипер Атлетико Паранэнсе опроверг слухи о своем переходе в Интер Новости футбола Сегодня, 15:01 Обошли Инвинсиблс. Арсенал установил клубный рекорд по количеству побед в АПЛ за один сезон Новости НФЛ Сегодня, 15:00 Netflix хочет выкупить права на показ двух рождественских матчей НФЛ Новости хоккея Сегодня, 14:52 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 14:38 "Без семи основных игроков мы конкурируем с лучшими". Тен Хаг высказался о поражении Арсеналу Новости футбола Сегодня, 14:31 Судьба титула снова в руках Ман Сити. Расписание заключительных матчей двух претендентов Новости футбола Сегодня, 14:21 Провальный сезон. Манчестер Юнайтед повторил клубный антирекорд после поражения от Арсенала
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Эдмонтон Ойлерз — Ванкувер Кэнакс прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Футбол 13 мая 2024 Колос – ЛНЗ Черкассы прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Хоккей 13 мая 2024 Норвегия — Финляндия прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Хоккей 13 мая 2024 США — Словакия прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Футбол 13 мая 2024 Лечче — Удинезе прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Хоккей 13 мая 2024 Германия — Швеция прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Хоккей 13 мая 2024 Швейцария — Чехия прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Футбол 13 мая 2024 Фиорентина — Монца прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Футбол 13 мая 2024 Барселона – Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Футбол 13 мая 2024 Астон Вилла – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года представляет Сергей Коваль