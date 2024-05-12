АПЛ борется с нелегальными трансляциями и грозит внушительными штрафами

Фанаты, использующие незаконные способы просмотра матчей Премьер-лиги, могут столкнуться с огромными штрафами.

За последние годы стоимость доступа к футбольным матчам, включая Премьер-лигу и Лигу Чемпионов, значительно возросла. Различные платформы, такие как Sky Sports, TNT Sports, Amazon Prime и DAZN, борются за право показа крупных спортивных событий. В результате такого роста стоимости, фанаты обращаются к нелегальным потокам и устройствам, таким как IPTV, в надежде сэкономить деньги.

Однако власти Великобритании, включая Отдел полиции по борьбе с преступлениями в области интеллектуальной собственности (PIPCU), начали бороться с незаконной трансляцией премиум-контента. Нарушители могут быть оштрафованы на огромные суммы и даже получить тюремный срок до 10 лет.

Недавно выявленные случаи нарушения закона включают штрафы на сумму более 50 000 фунтов стерлингов. Зрители, подключающиеся к нелегальным трансляциям, могут столкнуться со штрафами в несколько тысяч фунтов.

Эксперты предупреждают, что использование нелегальных способов просмотра футбольных матчей является рискованным предприятием, с угрозой крупных штрафов, уголовного преследования и компрометации личных данных. С учетом доступности законных способов просмотра, выбор официальных каналов является более разумным и безопасным решением.