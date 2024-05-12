Голкипер Атлетико Паранэнсе опроверг слухи о своем переходе в Интер

Вратарь клуба Атлетико Паранаэнсе Бенто Крепски опровергает слухи о своем предполагаемом переходе в миланский Интер.

«Я горжусь заинтересованностью с моей стороны со стороны «Интера», но нет никаких заключенных соглашений. Это всего лишь слухи», — заявил Бенто.

Бенто является воспитанником клуба Атлетико Паранаэнсе и провел всю свою карьеру в этой команде. На его счету 159 матчей, включая 57 матчей, в которых ворота остались неприкасаемыми, и 159 пропущенных голов.

Добавим, что в этом году 24-летний голкипер провел свой дебютный матч в воротах сборной Бразилии. Футболист также попал в заявку своей национальной команды на грядущий Копа Америка. По данным Трансфермаркт его трансферная стоимость составляет 13 миллионов евро.