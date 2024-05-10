Не Джуд. Анчелотти назвал своего игрока, который близок к получению "Золотого мяча"

Накануне матча 35-го тура Ла Лиги против Гранады главный тренер Реала Мадрид Карло Анчелотти назвал футболиста своей команды, который, по его мнению очень близок к получению самой престижной футбольной индивидуальной награды “Золотой мяч”.

Несмотря на то, что букмекеры и аналитики считают фаворитом Джуда Беллингема, Анчелотти назвал другого игрока.

“Винисиус Жуниор очень близок к тому, чтобы стать обладателем ”Золотого мяча", – заявил Анчелотти.

23-летний бразильский фланговый нападающий проводит очень хороший сезон. В 36 матчах во всех турнирах на его счету 21 гол и 11 ассистов.

Особенно большой вклад Винисиуса в успех Реала в Лиге чемпионов, где он забил 5 мячей и сделал 5 ассистов в 9 матчах.

Напомним, 1 июня Реал Мадрид сыграет в финале Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.